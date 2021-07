Garantiza Andrés Manuel protección a periodistas

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador dijo que se garantizará la protección de periodistas, pero en especial aquellos que hacen “periodismo de denuncia” y también aseguró que en este gobierno se acabo el espionaje y se comprometió a ayudar a familiares que tienen personas desaparecidas.

Durante la tradicional conferencia de la mañanera, que se realizo en el puerto de Acapulco, como parte del cuarto día de gira de trabajo del presidente de México, dijo que se tiene el compromiso de encontrar a quienes han sido víctimas de desapariciones, no sólo de los últimos tiempos sino de la guerra sucia, porque en Guerrero y en todo el país se llevó a cabo una política autoritaria donde el Estado, era el principal violador de los derechos humanos. Estado Se reúne AMLO con Evelyn Salgado en zona Diamante de Acapulco

“Sin imponían de esa forma masacrando, torturando y desapareciendo a la gente, ahora nosotros hemos actuado de manera distinta y no se reprime a nadie, las fuerzas armadas protegen el pueblo, no se usa para reprimir al pueblo y la secretaría de gobernación la utilizaban para reprimir, para combatir a opositores, a quienes se manifestaban en contra el gobierno ejerciendo periodismo o en el movimiento social o en los movimientos políticos”.

Recordó el presidente de México que la Secretaría de gobernación manejaba la policía secreta que era la policía Federal, y que era la encargada de la represión, pero todo eso fue cancelado y esta corporación ha desaparecido así como el CISEN que se encargaba del espionaje.

“Pero ya todo eso se ha cancelado ya no existe la policía Federal, ya no existe el Cisen, ya no se espía nadie, se garantiza las libertades y no se dan órdenes para reprimir, vamos a seguir garantizando la paz, la seguridad y la protección de todos en especial de periodistas de quienes tienen que ejercer el oficio del periodismo y que necesitan protección, todos pero más cuando se trata de un periodismo de denuncia porque hay un periodismo muy cómodo donde se lucra la libertad de expresión o se negocia con la libertad de expresión”, señaló. Conferencia de prensa matutina, desde Acapulco, Guerrero. https://t.co/CIxa545Yq4 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) July 19, 2021

Comentó que en México hay muchos periodistas que están de lado del pueblo y que están haciendo denuncias que se cometen, todos merecen protección pero más quienes están expuestos por llevar a cabo periodismo de denuncia ese es nuestro compromiso”.

Por otra parte, comentó que seguirá realizando las giras por el país, pero no serán abiertas hasta que pase la consulta ciudadana, “tenemos que recorrer el país y seguir adelante, recogiendo los sentimientos de la gente y supervisando los avances de la obra”.