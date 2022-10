Ganaderos de Chilpancingo denuncian corrupción en el aretado de animales

Ganaderos del centro del estado se manifestaron en la avenida Ruffo Figueroa de Chilpancingo para exigir a la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, su intervención para frenar actos de corrupción que se están cometiendo con la venta de aretes para la identificación del ganado.

El presidente de la asociación de ganaderos de Chilpancingo, Rogelio Arcos Arcos, señaló que el ganado guerrerense en este momento tiene una buena posición en los mercados nacionales gracias a que no hemos tenido sequías como si existieron en estados del norte del país, “lamentablemente esto genera que existan más actos de corrupción”.

Estableció que como ganaderos tienen que adquirir los aretes ante la Sagarpa mediante un programa que se llama “Senasica”, pero en este lugar no están entregando los aretes, se los cobran pero nunca llegan.

“Cuando un compañero quiere vender un animalito tiene que pagarle a la asociación ganadera estatal 300 para que le entreguen un arete y esto sin lugar a duda que no es correcto porque la institución encargada de La regulación del ganado es la sagarpa y no la asociación ganadera estatal qué es un ente particular."

Los aretes son como el acta de nacimiento del ganado, en este se puede identificar el rancho donde nació y algunos detalles de su ascendencia.

Mencionó que desconocen si estos aretes son legales, o si tienen un sustento institucional, pues como ganaderos que van a vender una res, llegan pagan e inmediatamente les dan el arete y se establece en los registros de la asociación ganadera pero no en los oficiales de la Senasica.

La protesta de los ganaderos no afectó la vialidad en avenida Ruffo Figueroa, únicamente se colocaron en las banquetas laterales y hasta ese lugar acudieron funcionarios de la secretaría general de gobierno, quienes les ofrecieron trasladarse a la sede del poder ejecutivo para sentar una mesa de trabajo y de esa manera poder escuchar todas las demandas que tienen y en la medida de las posibilidades ofrecerles una solución