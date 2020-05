Fracasó programa "Aprende en casa": Padres de familia

Tras reiterar que el presente ciclo escolar 2019-2020 no cumplió con el plan de estudios y que fue un fracaso el programa “aprende en casa”, que se implementó por la contingencia sanitaría por el Covid-19, el presidente de la Sociedad de Tutores y Padres de Familia del Estado de Guerrero, Fernando Díaz Ángeles, consideró que era mejor darlo por perdido y reiniciarlo cuando haya condiciones.

En entrevista, recordó que ya había advertido las deficiencias de usar las plataformas digitales, no solo porque un importante sector de los alumnos del sistema básico, carecen de los servicios públicos indispensables, como la energía eléctrica e internet, además, de que porque por la misma contingencia sanitaria no era posible recibir los contenidos de las asignaturas.

“Si de por sí, durante el ciclo escolar normal no se iban a cumplir los 190 días de clases efectivos, con el problema de salud originado por el coronavirus, es obvio, que no hubo regularidad en el calendario escolar y por tanto, ya había lagunas en el plan de estudios”, afirmó.

Díaz Ángeles por ello, consideró que se debería de pensar en estos momentos como subsanar los “huecos” que sufrió el calendario escolar para no afectar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos, que, si bien, se tiene contemplado iniciar el próximo ciclo escolar en el mes de agosto, que se haga una valoración de lo que no funcionó en este cierre del año lectivo.

Refirió que, debería ser una de las prioridades planear poder recuperar los contenidos y agregarlos en clases, de tal suerte que cuando se puede regresar a las clases presenciales se pueda poner al corriente a los alumnos, principalmente los que tuvieron problemas de acceder a las plataformas digitales, que son los más afectados.