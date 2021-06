Firma Evelyn Salgado carta de compromisos con la 4T

CIUDAD DE MÉXICO.- En el marco de la primera reunión de las y los gobernadores electos de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), la titular del Ejecutivo de Guerrero electa, Evelyn Salgado Pineda, firmó una Carta Compromiso con la Cuarta Transformación para luchar por la igualdad y fortalecer el proyecto de nación que encabeza el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

En la Ciudad de México se realizó este miércoles una reunión a la que asistieron los gobernadores electos de Guerrero, Michoacán, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas, con la dirigencia nacional de Morena. México Asiste Evelyn Salgado a reunión de gobernadores electos de Morena en la CDMX

Únicamente se registró la inasistencia en este encuentro de Layda Sánsores Sanromán, de Campeche, debido al fallecimiento de su hermano.

Los gobernadores electos se comprometieron a regir su conducta conforme a los principios éticos y el programa de Morena; no mentir, no robar y no traicionar al pueblo y promover una auténtica democracia en la que se gobierne para todas y todos, en esta carta compromiso.

Los mandatarios electos se obligaron a trabajar para reducir las desigualdades, dar prioridad a los pobres, garantizar los derechos de género, luchar contra la violencia hacia las mujeres y contra cualquier forma de discriminación.

Cortesía | Morena

Asimismo, se comprometieron a gobernar con austeridad republicana, erradicar la corrupción y los privilegios, promover una nueva forma de hacer política, combatir el clientelismo, el nepotismo, el patrimonialismo, el corporativismo y todas aquellas prácticas que obstaculizan la democracia.

También acordaron a no promover ni aplicar la represión como método de gobierno; apoyar la Cuarta Transformación del país y la regeneración de la vida pública.

“El ejercicio del poder sólo tiene sentido cuando se pone al servicio de los demás, me comprometo a mandar obedeciendo; mi compromiso es servir al pueblo de México, si no lo hiciere así, que el pueblo me lo demande”, se lee en el documento.

Más tarde, en conferencia de prensa, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, detalló que se construirá una agenda de políticas públicas que distinguirá a los gobiernos de Morena. Estado Triunfo de Morena en Guerrero podría desatar incidentes de violencia: obispo Salvador Rangel

Adelantó que las gobernadoras elaborarán una agenda de género para impulsar la igualdad y abrir espacios políticos para que las mujeres participen de manera libre, sin violencia.

Los gobernadores electos también promovieron el establecimiento de un nuevo modelo de relación entre la Federación y los gobiernos estatales, dijo.

Por ello, replantearán el funcionamiento de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), para construir un nuevo modelo de interlocución y relación con el Ejecutivo federal.

“Se acabó la Conago como instrumento de politiquería, como instrumento para estar exigiendo recursos al gobierno federal sin revisar sus presupuestos, sin revisar el ejercicio del gasto público en los estados y sin tener cooperación en muchos otros niveles que mejorarían el Bienestar”, sentenció Delgado Carrillo. Arrancamos reunión con las y los Gobernadores electos quienes serán protagonistas de los nuevos #GobiernosDeLaTransformación pic.twitter.com/LsxNMHJJPC — Mario Delgado (@mario_delgado) June 16, 2021

Otra propuesta emanada de esa reunión fue el reforzamiento de la Guardia Nacional y que pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Delgado Carrillo afirmó que los gobiernos de Morena marcarán la diferencia a nivel nacional, porque el pueblo confía en la Cuarta Transformación.

“Lo que en una tarde de domingo ganó Morena, el PAN no lo logró ni en 78 años; de ese tamaño es el crecimiento de nuestro movimiento que, en menos de siete años, gobierna la mitad de los estados de nuestro país”, apuntó.

En esta ocasión, Morena ganó 11 de 15 gubernaturas, obtuvo mayoría en la Cámara de Diputados, en 19 Congresos estatales y ganó 692 municipios, en comparación con 495 que se lograron en 2018.