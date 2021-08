Filtraciones afectan piso de comedor escolar

Padres de familia de la escuela primaria "Aarón M. Flores" exigieron al alcalde Antonio Gaspar Beltrán que repare la obra mal hecha que realizó en este plantel, pues desde que estuvo en ese lugar para hacer la inauguración se comprometió a que enviaría a los constructores para corregir fallas y nunca lo hicieron.

Los quejosos recordaron que el día 23 de junio el edil se presentó a la escuela para hacer la inauguración del comedor escolar, ahí se le mostró las deficiencias que tenía el techo que fue construido con policarbonato pero presentaba muchas goteras.

Incluso los padres de familia hicieron denuncias previas en medios de comunicación y para responder mediáticamente obligaron al director y algunos padres de familia a realizar aclaraciones en video, en el sentido de que la obra se encontraba en buen estado.

“Hoy a dos meses de que se inauguró el área vemos que ya se encuentra muy deteriorada, en el piso ha crecido moho y hongos debido a la humedad que se filtra desde el techo y permanece acumulada bajo las bancas”, señaló el padre de familia que dijo llamarse Edwin Marcelo Rabadán.

Abel Miranda | El Sol de Acapulco

El quejoso nos entregó unas imágenes en las que muestra el estado en que se encuentra el espacio que recientemente inauguró Antonio Gaspar Beltrán y que debieron acudir a reparar pero no lo han hecho.

En las imágenes se muestran las uniones del policarbonato que no están bien selladas, también el espacio del comedor que presenta clara evidencia de la humedad que se ha acumulado.

Abel Miranda | El Sol de Acapulco

“Creemos que los niños no merecen una escuela en estas condiciones, si el gobierno hizo una inversión para construir un comedor al menos debe ser una obra de calidad, sabemos que en este momento los espacios educativos no se están utilizando pero al ser nuevo esto no debería estar en estas condiciones”.