FGE debe dar versión oficial de lo ocurrido en Tlacotepec: Añorve

El coordinador de los senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manuel Añorve Baños, urgió a la Fiscalía General del Estado dar un informe oficial sobre lo ocurrido en la comunidad de Buenavista de los Hurtado, municipio de Tlacotepec, para poner fin a la especulación.

El legislador federal se refirió a la supuesta masacre que según se cometió en esa comunidad serrana, por un grupo vinculado con el crimen organizado, quienes habrían irrumpido de manera violenta y acribillado a todos sus habitantes el viernes por la madrugada.

Al respecto, precisó que no podía caer en el terreno de las conjeturas y por eso pidió a la Fiscalía General del Estado que de una información oficial de lo ocurrido, porque hasta el momento se han limitado a decir que se mantiene un operativo de seguridad en las localidades de la zona con presencia del personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Policía Ministerial y efectivos del Ejército Mexicano.

Lamentó toda esta situación de violencia que se padece en Guerrero, producto de una estrategia de seguridad fallida y que ha incrementado el número de homicidios dolosos, por lo que sin tapujos aseguró que el gobierno federal está reprobado en esta materia.

El senador Añorve Baños, respecto al programa de reconstrucción de Acapulco, después de sufrir el impacto del huracán Otis, dijo que ha sido reiterativo que para reactivar el turismo, es necesario que se otorguen créditos blandos al sector gastronómico y hotelero.

Desde su particular punto de vista, mientras esto no suceda, será sumamente difícil poder reactivarse en el corto plazo la actividad turística, toda vez que los daños que les provocó el paso del huracán Otis, fueron severos y no disponen de capital para levantarse.

Aseguró que los datos que aportó la Secretaría de Turismo de Guerrero sobre la ocupación hotelera que se logró en el festejo de Navidad y Año Nuevo, no corresponde a la realidad, en virtud que no se dispuso de cuartos de hotel suficientes, porque siguen en proceso de reconstrucción la industria sin chimenea.