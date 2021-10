Feministas exigen castigo en caso Cochoapa

Feministas de diferentes agrupaciones, demandaron a las autoridades encargadas de la procuración de justicia en Guerrero, que se castigue conforme a la ley el abuso cometido a los derechos humanos de 4 mujeres menores de edad detenidas por elementos de la Policía Comunitaria en el municipio de Cochoapa El Grande.

Tras pasar 11 días detenidas una menor de 15 años de edad y sus tres pequeñas hermanas, porque el padre del esposo de Angélica “N” reclamaba 210 mil pesos que pagó por ella.

Ana Garzón, integrante de la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres destacó la importancia de la perspectiva de género y hacer efectiva la Ley 553 de acceso a una vida libre de violencia de las mujeres.

Lee también: Libera la Policía Comunitaria a menores detenidas en Cochoapa

“La impunidad impera en nuestro estado las soluciones son eventuales, a medias o simuladoras sin ninguna garantía de protección a las víctimas”, resaltó.

Calificó como “indignante” lo sucedido, por ser uno de los muchos casos de "injusticia" queriendo aplicar la "justicia" por usos y costumbres que atiende a intereses machistas y patriarcales que castigan y reflejan las desigualdades entre hombres y mujeres.

Asimismo, la feminista del grupo Referencia de la Iniciativa Spotlight, (iniciativa de la Unión Europea que interviene para incidir en abatir los Feminicidios) Emma Cerón Díaz dijo que falta justicia ante esos hechos, ya que, si no son sancionados los que han cometido estas violaciones a estos derechos, van a repetirse.

Mencionó ser vergonzante el castigo no solo de Angélica, sino a todas las mujeres de su familia, cuando la víctima fue ella por las cuatro veces que el suegro intentó violarla, así como las agresiones físicas que sufriera su madre y perdiera a los bebés que llevaba en su vientre por parte de autoridades policiacas.

“No es posible que ninguna autoridad haya podido antes ir auxiliarles, ellas salieron por la presión de organizaciones y por la intervención del Secretario de Asuntos Indígenas, pero no hubo sanciones”, señaló la integrante de la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres.

Y entonces se cuestionan: ¿dónde está la justicia y los cargos para llevarlos a la cárcel a sus agresores? dónde está la justicia? cómo garantizan la no repetición de eso intentos de violación física? a quiénes favorece y en qué condiciones?

Abundaron que por ello, las violencias contra las mujeres y sobre todo para las mujeres indígenas no paran por la falta de aplicación a la Ley, “solo se llegan a acuerdos y no castigar al culpable”.

Finalmente señalaron que es importante definir qué se hará con esas policías ya que no conocen las leyes y por tanto se cometen violaciones a los derechos de las mujeres en esas comunidades y ello a pesar de que la Secretaría de la Mujer ha impartido cursos y pláticas con todos los presidentes municipales y no ha tenido efecto con todo lo que se ha hecho “quizá los comisarios no hicieron llegar estas informaciones”.