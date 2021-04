Félix Salgado parte hacia Iguala para participar en protesta ciudadana

Como parte de su plan de lucha contra el resolutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) de no devolverle la candidatura a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, partió hacia Iguala, para acompañar a la protesta ciudadana que realizarán sus simpatizantes.

Este viernes a las 10:00 de la mañana, arribó al Asta bandera, en donde se reunió con un grupo de simpatizantes y confirmó que su partido ya impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Estado Ataja Evelyn Salgado rumores de que sustituirá a Félix Salgado

Esto a pesar de que el secretario general en funciones de dirigente estatal de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Marcial Rodríguez Saldaña, aseguró que no han impugnado por no haber sido notificados, en ese sentido dijo que hasta este 16 de abril no les había llegado la resolución del órgano electoral.

Salgado Macedonio volvió a cuestionar al INE, del porqué solo a él lo sancionó retirándole la candidatura a la gubernatura del estado, cuando otros actores políticos no presentaron su reporte de gastos de precampaña y no han sido sancionados.

Insistió que en su caso se trata de una injusticia y un atentado a la democracia, por lo que anunció que seguirá la lucha por la vía legal y la movilización pacífica hasta lograr la victoria.

Por lo que sentenció que va a continuar expresando su rechazo a la imposición del INE, en está ocasión trasladándose a Chilpancingo y estará en Punto del Cielo y de ahí partirá en caravana hacia Iguala