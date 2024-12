Familiares piden reabrir archivos de la Guerra Sucia

Con una exigencia a la presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo de que se abran los archivos del Ejército en torno a la Guerra Sucia y con ellos esclarezca qué pasó con más de 600 personas que se encuentran en calidad de desaparecidas este día frente a las instalaciones de la 35 zona militar se rindió homenaje a 5 personas que fueron asesinados por las fuerzas castrenses en el año de 1974.

De acuerdo con el activista Octaviano Gervasio Soriano, el haber localizado estos cinco cuerpos y establecer que fueron asesinados por el ejército confirma que se trató de crímenes de lesa humanidad cometidos por el estado mexicano.

Llamó a la presidenta a que en este tenor además de abrir los expedientes del ejército en torno a la guerra sucia realmente se juzgue a los criminales porque aún existen elementos del ejército que participaron en la represión y que incluso han sido secretarios de la defensa nacional o tienen mando dentro de las fuerzas castrenses

Nuestra exigencia es que todos aquellos que aún viven y reciben una pensión desea retirada porque es inmerecida para ellos también que los que están en funciones sean juzgados en tribunales civiles para que respondan por sus crímenes.

Los cinco féretros fueron colocados frente a la entrada principal de la 35 zona militar después un centenar de familiares que acompaña al convoy corearon consignas como “si cabañas viviera con nosotros anduviera”, “ Genaro Vázquez Rojas tu lucha no fue en vano, el fusil que nos dejaste lo llevamos en la mano” y “vestido de verde olivo, políticamente vivo, no has muerto, no has muerto, no has muerto camarada, tu muerte, tu muerte será vengada”.

De acuerdo con el relato en 1974 el ejército irrumpió en la comunidad de los espadines asesinando a prácticamente todos los hombres del lugar y a los que quedaron vivos y a las mujeres los obligaron a acabar fosas para sepultar a las víctimas.

Los sobrevivientes tuvieron que abandonar la comunidad y la mayoría se refugió en la población de cuatro cruces también perteneciente al municipio de San Miguel Totolapan en la región de la Sierra de Guerrero.

Por miedo los sobrevivientes no habían alzado la voz en torno a este suceso y fue hasta que notaron cambios en las políticas de gobierno que tomaron la determinación de hacer públicos los hechos y generar las condiciones para que autoridades de procuración de Justicia Federal así como de la Comisión Nacional de búsqueda acudieran a excavar y finalmente localizaran siete restos humanos de los que cinco pudieron ser identificados mediante pruebas de ADN y en dos se requieren estudios más especializados debido a que se encontraban en medio de una parcela agrícola y los químicos utilizados destruyeron las muestras biológicas.