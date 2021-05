Familiares de 100 guerrerenses presos exigen su libertad

Familiares de un grupo de personas que hace siete meses fueron detenidos por tomar casetas de peaje en el estado de Morelos, se manifestaron en la calle encino de esta capital y demandaron tener una audiencia con el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador y así se pueda avanzar en el proceso para liberar a 100 personas.

Los quejosos explicaron que la detenciones se realizaron en dos momentos un primer grupo en la caseta de Alpuyeca y otro grupo en la Fiscalía de Morelos, a los Guerrerenses se les acusa de secuestro agravado y se encuentran recluidos en los penales de Atlacholoaya y en el centro de readaptación para menores de Zempla.

De los 100 detenidos 33 son menores de edad y a decir de los familiares se trasladaban en camiones con rumbo a campos de cultivo del estado de Sinaloa, pero en Morelos fueron interceptados por un grupo delincuencial que los obligó a ponerse en la caseta de Alpuyeca donde llegó la policía y los detuvo.

El grupo de migrantes había salido de las comunidades de Cumbres y Zacualpan de Guadalupe del municipio de Ometepec, y fueron detenidos en Morelos, primero por un grupo delincuencial y después por la policía, aseguró Leticia Guadalupe Guillén.

El bloqueo se realizó en la calle Encino de esta capital a unos pasos de las oficinas de la junta local del INE, y durante la actividad mostraron pancartas pidiendo al presidente de la república que tenga clemencia y otorgue el perdón a 100 personas en su mayoría indígenas que por la falta de trabajo en sus pueblos tuvieron que salir y trataban llegar a los campos del norte del país para emplearse como jornaleros.

Los familiares indicaron que han gastado todos sus ahorros en La lucha por lograr su libertad, pero hasta el momento no han tenido resultados porque en el sistema judicial de Morelos les ha puesto muchas trabas, les suspende audiencias y no se avanza a pesar de que la autoridad no ha logrado acreditar ninguno d ellos delitos que imputan a los guerrerenses.