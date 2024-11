Falta de alumbrado incrementa número de robos en Chilpancingo

Al menos ocho robos se han registrado en la última semana en las inmediaciones del fraccionamiento Infonavit denunciaron habitantes de este lugar quienes consideran que la oscuridad que invade sus calles es uno de los factores que genera condiciones para que los robos se realicen de manera impune.

Los quejosos detallaron que el año pasado el gobierno municipal invirtió recursos para sustituir decenas de luminarias que se encuentran en diversas partes de la colonia, quitó los focos tradicionales y puso nuevos de led, supuestamente con nueva tecnología más eficientes y ahorradores en el consumo de energía.

Lamentablemente las lámparas fueron de tan mala calidad que a menos de un año ahora ninguna lámpara prende y por ello las calles se quedan todas en la oscuridad y a Merced de los ladrones.

En la última semana dos vehículos fueron despojados de la batería, otros les sustrajeron aparatos de audio, a otros les robaron sus faros e incluso hubo uno al que le quitaron una llanta y lo dejaron sobre unos tabiques, todo esto debido a que en la noche no se ve si alguien anda merodeando por el lugar.

Los vecinos indicaron que la molestia es muy grande debido a que es inconcebible que los ladrones puedan actuar de esta forma y las autoridades no hagan nada para brindar seguridad, ni siquiera reparar las lámparas que ellos mismos dañaron pues las lámparas tradicionales alumbraban poco pero si servían.

Ante ello advirtieron que saldrán a realizar rondines y no descartaron que algunos de ellos puedan estar armados por lo que los delincuentes que si encuentran a los delincuentes que han robado no garantizan que salgan bien librados, pero insistieron en que de todo esto es responsable la autoridad municipal que no ha tenido la capacidad de atender las demandas de servicios que le hace la población.

Explicaron que en reiteradas ocasiones han acudido al ayuntamiento a solicitar ayuda, pero no encuentran la empatía de las autoridades para resolver el problema, pues no sólo los vecinos han sido víctimas de la delincuencia la Iglesia de Sagrado Corazón que se encuentra en su asentamiento también ya tuvo una irrupción de los ladrones quienes afortunadamente no pudieron sustraer nada pero si allanaron el templo.