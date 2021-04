Falso que Morena planee realizar plantón en el INE

Es falso que 40 camiones hayan salido de Guerrero para realizar un plantón a las oficinas del Instituto Nacional Electoral (INE) de la Ciudad de México como medida de presión para que se le regrese la candidatura a la gubernatura a Félix Salgado Macedonio, confirmó el secretario general en funciones de dirigente estatal de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Marcial Rodríguez Saldaña.

De esta forma cerró el paso a la información que empezó a circular en redes sociales este lunes por la mañana sobre la supuesta movilización de simpatizantes de Morena, al respecto puntualuzo: "es un chisme, nosotros no tenemos planeada ninguna movilización hacia las oficinas centrales del INE, ya lo dijimos este domingo la ruta que seguirá nuestra lucha". Estado Espera Morena que el TEPJF devuelva la candidatura a Salgado Macedonio

Indicó que lo que van iniciar son las asambleas informativas en cada sección electoral, tal y como se anunció en la marcha de este domingo en apoyo del senador con licencia Félix Salgado Macedonio, en las que darán a conocer las acciones a seguir.

Rodríguez Saldaña dijo que también están a la espera del dictamen del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que confian este listo en esta semana y que están convencidos que será a favor, "hay argumentos válidos para que se nos devuelva la candidatura".

Reiteró que no tienen plan "B" y que no es su política dejarse llevar por supuestos, pues, reiteró que, les asiste la razón y no va a prosperar esta arbitrariedad de los consejeros del INE y será Salgado Macedonio el gobernador de Guerrero.

Lo que si adelantó que, no descartan programar otra mega marcha en apoyo del senador Félix Salgado Macedonio, porque van defender la voluntad del pueblo guerrerense y van a realizar las asambleas en cada municipio y comunidades, hasta cubrir el último rincón de Ia geografía de este estado suriano.