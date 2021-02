Fallan autoridades de Guerrero al permitir registro de Félix Salgado, considera Xavier Ignacio

Tras el registro oficial de Félix Salgado Macedonio como candidato a gobernador de Guerrero ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), el ex titular de la Fiscalía General del Estado, Xavier Ignacio Oléa Peláez, consideró que las autoridades están fallando en el cumplimiento de la ley e indicó que con este proceso se demuestra que “los dados están cargados hacia este personaje”.

Consultado vía telefónica respecto a cómo queda Guerrero con dicho proceso, dijo que se demuestra una acción de omisión por parte de la Fiscalía porque no ha notificado las resoluciones en las dos denuncias en contra del senador con licencia. "No creo que vayan a dejar de ser omisos, pero hay que presionarlos por la vía federal", acotó.

Pese a ello, el abogado penalista que difundió una denuncia por presunta violación en contra del senador con licencia cometida en el año 2016, mantiene la esperanza de que la justicia federal haga valer las normas constitucionales. “Siempre he confiado ciegamente en la justicia federal”, dijo.

Oléa Peláez, adelantó que Patricia Olamendi que es especialista en derechos humanos presentará oportunamente una queja ante el INE porque el procedimiento no es el idóneo, está fuera del contexto jurídico y constitucional. Además, consideró que Salgado Macedonio pasará sin problemas su comparecencia ante la Comisión de Honor y Justicia del partido Morena porque “todo está planchado”.

“Muy probablemente la comisión esta misma semana dictará una resolución y ya le dejarán el camino libre. Él hoy tiene que comparecer en la comisión de honor y justicia de Morena, pero ella (Basilia Castañeda Maciel) no sabe, no la convocaron.

Es el caso que todo está planchado y punto y aparte”; dijo.

“Pero yo veo inminente que este amigo, con lo que pasó ayer, lo que me acaba de contar Patricia (Olamendi) hay una hostilidad tremenda y todos los dados cargados del lado de este personaje”, abundó.

¿Tras el registro de Félix como candidato a gobernador, en qué está fallando la autoridad?

-Yo creo que están fallando en todo, si bien es cierto que han señalado que hay una presunción de inocencia, nadie está negando la presunción de inocencia porque es un derecho constitucional que todos tenemos, lo que sí existe son dos investigaciones por violación en contra de él. Una que supuestamente la Fiscalía del Estado decretó el no ejercicio de la acción penal, ese es el asunto de Basilia, sin embargo a Basilia no le han notificado ese no ejercicio de la acción penal, de tal suerte que no se puede tomar como válido y mucho menos formal el que se haya publicado en los medios de difusión que se decretó el no ejercicio de la acción penal.

El abogado dijo que es una obligación de la representación social notificarle a Basilia, quien de acuerdo a la misma denunciante fue abusada hace más de 20 años, para que ella interponga en su momento el recurso de amparo en contra de esa resolución de la Fiscalía y estimó que dicho proceso debió realizarse hace un mes por parte de la FGE.

“Le tienen que notificar a ella y un juez federal finalmente o un Tribunal colegiado serán los que decidan si está prescrito o no el ejercicio de la acción penal, entonces cambiaría a la justicia federal y no a la justicia del fuero común”, agregó.

Indicó que mantendrá la defensa de Basilia hasta las últimas consecuencias e indicó que “ya solicitaron copia de todo el expediente, porque ella no lo tiene, se tiene que ver el acuerdo de la fiscalía y si no emite, se presentará un amparo para que se pidan esas copias y le notifiquen el no ejercicio de la acción penal”.

Afirmó que seguirán en la lucha y agotarán todas las instancias, tanto Patricia en su área como nosotros en la nuestra que van de la mano e indicó que cuando tengan las copias “tendremos una junta ya que tengamos las copias para analizar qué vamos a hacer, en principio un amparo contra el ejercicio de la no acción penal”.

Abundó que tienen dudas de que se haga valer la aplicación del derecho en México por las omisiones y dijo que como abogado acatarán el derecho constitucional y todo lo que le beneficia a las víctimas.

Sobre la segunda carpeta de investigación, la interpuesta por una ex trabajadora del periódico que dirigió Salgado Macedonio y que él mismo como fiscal inició, dijo que “está en análisis y ahí tienen de tres hojas, una consignar o ejercitar la acción penal, la otra es decretar el no ejercicio de la acción penal o ampliar la investigación con más periciales o que la señora vuelva a rendir una entrevista ministerial”.

“Creemos que se debe acatar el derecho sobre todo el constitucional y todo lo que le beneficia a la víctima en este caso o las víctimas, la otra persona no he tenido contacto con ella, debe estar apanicada porque ella detonó este problema, pero hemos perdido contacto tanto periodistas como yo, como la misma Patricia hemos perdido contacto con la otra persona que lo denunció, la que trabajaba en la Jornada”.

¿Estará viva todavía?

-Esa es la pregunta de los 64 mi… espero que sí…