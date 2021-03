¡Fake News! Aún no hay fecha de inicio de vacunación contra Covid-19 en Acapulco

El secretario de salud en Guerrero, Carlos de la Peña Pintos, informó que, aún no se tiene una fecha determinada para el inicio de la vacunación para adultos mayores en el puerto de Acapulco y llamó a la población a no hacer caso a rumores o noticias falsas que circulan en las redes sociales porque en su momento se dará a conocer la información oficial.

El funcionario estatal, lamentó que, algunas personas compartan en Facebook datos falsos sobre la supuesta vacunación en Acapulco, toda vez que, como se ha mencionado se necesita la llegada de poco más de 107 mil dosis del biológico anti coronavirus para poder comenzar la inmunización en el puerto.

Este es el mensaje que estuvo circulando a través de WhatsApp | Captura de Pantalla

“Debemos estar atentos a la información oficial con respecto a la llegada de vacunas a los municipios en donde se va a vacunar, especialmente en Acapulco hago referencia para que ustedes estén atentos a los anuncios oficiales y formales, lo demás es información falsa”, expresó.

De la Peña Pintos, señaló que, esta semana el gobernador, Héctor Astudillo Flores y el delegado de los programas federales en la entidad, Iván Hernández, informarán sobre cuándo llegarán las vacunas para iniciar su aplicación en Acapulco como ya se hizo en Chilpancingo y en varios municipios de la Costa Chica la semana pasada.

“Todo lo que sale de manera no oficial a través de las redes por favor no lo atiendan, porque no es puntual y lo único que ocasiona a veces es desorientación entonces hay que esperar por favor la parte oficial”, insistió.

Cabe mencionar que, también la Secretaría del Bienestar desmintió a través de un comunicado la supuesta información difundida en redes sociales, donde señalaban que, la vacunación en Acapulco iniciaría el próximo 18 de marzo en lugares como la unidad deportiva Jorge Campos de Ciudad Renacimiento, Unidad Deportiva Acapulco, el Centro de Convenciones, el Tecnológico Nacional de México y el Fórum del Mundo Imperial, donde además pedían llevar copias de la hoja de registro, del INE, CURP y comprobante de domicilio, lo que resultó falso.