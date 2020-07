Exigen seguridad en hospitales públicos de Guerrero

Al exigir seguridad en los hospitales públicos del estado de Guerrero, la secretaria general de la sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, Beatríz Vélez Nuñez, aseguró que el asesinato de una doctora de Huamuxtitlán podría estar relacionado con una amenaza de ciudadanos que no aceptaron la muerte de un familiar por el Covid-19.

A través de un mensaje en su cuenta se la red social Facebook, la lideresa aseguró que el personal de salud estudia muchos años para poder salvar vidas, no para quitarlas, por lo que deben ser respetados todos los que se dedican a la mencionada profesión, ya que son quienes están haciendo frente a la pandemia del Covid-19. Local Homicidios dolosos a la baja en Acapulco: Ernesto Manzano

Vélez Nuñez exigió que el crimen de la doctora Nelida en Huamuxtitlán sea esclarecido y que él o los responsables paguen por lo acontecido, ya que aseguró que el personal está recibiendo amenazas de sujetos que acuden con familiares enfermos del nuevo coronavirus y exigen que la vida de sus consanguíneos sea salvada o de lo contrario tomarán represalias.

"Ha llegado mucha gente a los hospitales a decir que si no se salva su familiar van a matar algún médico o algún personal que nos este atendiendo, yo les pido a todos que cambien el discurso, que no les digan siempre que los servidores públicos tenemos que atenderlos; si no tenemos el medicamento, si no tenemos el material, si no tenemos el equipo, no podemos tampoco atender como se merece el ciudadano. Este caso de la doctora viene por esa situación que se está viviendo", dijo

Agregó que es necesario que más autoridades cambien el discurso y hagan conciencia ciudadana para que sea respetada la labor que miles de personas realizan día con día en hospitales, clínicas y centros de salud, muchos de estos lugares donde se presentan carencias muy marcadas que dificultan la atención de calidad a los usuarios.