Exigen destitución de directora del deporte por presuntos desvíos de recursos

El presidente de la asociación guerrerense de Hand Ball Cristian Anuar Navarrete Rosales, representantes y promotores deportivos exigieron a las autoridades estatales la renuncia de la directora del Instituto del Deporte en Guerrero (INDEG), Alma Rocio López Bello, por presuntos desvíos de recursos en la asignación de becas deportivas 2024.

“No hemos tenido ninguna respuesta de ella argumenta que es un tema de protección de datos, nosotros como promotores deportivos exigimos transparentar los 6 millones de pesos destinados a las becas deportivas, y se duda de la honorabilidad del tema de las becas”, explicó.

Navarrete Rosales destacó que en próximos días tendrán una reunión con el subsecretario de Desarrollo Político y Social de Guerrero Francisco Rodríguez Cisneros, donde reiteraran la petición de transparentar las listas de los beneficiados de las becas ya que solo López Bello, se limito a dar solo una lista con número de folios por supuesta protección de datos.

“Pedimos la renuncia derivado de esta situación, ya que no ha sido capaz de bajar recursos federales, Guerrero no se puede dar el lujo de no recibir recursos federal, no tenemos apoyo para infraestructura en el deporte, para los eventos, promoción y difusión de los encuentros deportivos y se debe a la mala administración deportiva y financiera en el instituto del deporte”.

El presidente de la asociación dijo que hace dos meses se le solicitó una reunión para crear un comité de vigilancia y evaluación para evitar esas situaciones que han provocado el bloqueo de calles principales en Acapulco, como la del pasado martes 17 de septiembre cuando miembros de la Organización Deportiva Guerrerense, bloquearon la avenida Costera Miguel Alemán, a la altura de la Diana Cazadora en el sentido que va del Centro a la Base.

Asimismo el represente legal de la Asociación Deportiva Guerrerense, Jesús Zamora Cervantes recalcó que por parte del INDEG ha habido gran desatención e inconformidad, ya que la directora de ese instituto ha demostrado cerrazón al no mostrar transparencia en la aplicación de becas.

“Aquí simplemente lo están viendo como una caja chica, y si no es cierto, que nos lo hagan ver, hasta estos hechos podemos ver que hay algo turbio en ese manejo de los recursos”, concluyó.