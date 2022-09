Exigen convocatoria para renovar mandos en el SNTE

Maestros afiliados a la sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), exigieron a su dirigencia nacional que emita formalmente la convocatoria para la renovación del comité seccional y así se renueve en el cargo a Javier Sanmartín Jaramillo a quien su período se le venció hace más de un año.

Los docentes que han conformado la planilla “Gestoría Institucional”, expresaron que hay temas muy importantes que tiene que atender la dirigencia de este sindicato y no lo ha hecho por ello muchos se van a la disidencia.

Ángel Vivar Álvarez explicó que los actuales miembros del comité seccional no han estado a la altura de las necesidades del magisterio, ni han sabido defender los derechos, por eso se tiene un desfalco multimillonario en el Plan de Previsión Social y muchos maestros jubilados no han recibido el pago que les corresponde.

Estableció que también el tema del ISSSTE no ha sido atendido por el sindicato y por ello el gobierno del estado tiene adeudos de miles de millones de pesos con el instituto y ello lesiona los derechos.

La exigencia de los trabajadores es que el proceso de elección de la nueva dirigencia sindical se realice mediante el voto directo de los mase 45 mil maestros y no sea con asamblea representativas, porque es claro que hoy los maestros quieren nuevos dirigentes, personas que tengan ideas renovadoras y no seguir en la misma situación de elegir a los mismos representantes que no han dado resultados.

Vivar Álvarez indicó que hasta este momento el SNTE emitió un comunicado indicando que se realizará la renovación, pero hace falta la convocatoria oficial que debe estar firmada por el sindicato y por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.