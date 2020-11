Exhorta la SSA a precandidatos y partidos políticos a no realizar eventos masivos

El secretario de salud en Guerrero, Carlos de la Peña Pintos, exhortó a todos los aspirantes a puestos de elección popular y partidos políticos a sujetarse a las medidas sanitarias generales por la pandemia de Covid-19 y eviten organizar eventos multitudinarios para que no exista riesgo de contagios entre la población.

El funcionario estatal, aseguró que, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero debe pronunciarse en este tema y crear algún protocolo obligatorio para las campañas, porque las recomendaciones son para todos, no solo para los turistas, también para los políticos. Estado Exhorta SSA a turistas a cumplir medidas sanitarias durante su estancia en Acapulco

“Las medidas no excluyen a nadie, todos debemos seguir las recomendaciones, si exhortamos a los turistas porque no usan el cubrebocas ni cumplen con las medidas, también es para los eventos políticos, que no se aglomere la gente porque es ahí donde se dan los contagios”, explicó.

De la Peña Pintos, señaló que, ya han sostenido reuniones con el instituto electoral y el INE por lo que prevé que pronto se pronuncien al respecto, sobre todo cuando dieron inicio las precampañas electorales y se han visto eventos en varias regiones con más de cien personas, lo que representa un riesgo de contagio.

Pidió a quienes asisten a los mítines políticos a que utilicen el cubrebocas en todo momento, traten de respetar la sana distancia de más de dos metros entre personas y se laven las manos de forma constante para evitar contagios, porque la estadística sigue creciendo en la entidad.