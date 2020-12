Exhorta IEPC a denunciar infracciones a la norma electoral

El Instituto Electoral y Participación Ciudadana del estado de Guerrero (IEPCGRO) exhortó a la población a presentar sus quejas si reciben llamadas o mensajes con contenido de propaganda política e infrinjan la normativa electoral.

En entrevista a la Consejera electoral, Vicenta Molina Revuelta, en torno a las quejas de ciudadanos por recibir llamadas y mensajes en sus dispositivos móviles para posicionar candidatos, de entrada confirmó que no tiene conocimiento de este tipo de acciones de proselitismo.

Empero, invitó a quienes hayan sido víctimas de este tipo de propaganda política, pero sobre todo que considere que se incurre en una infracción a la normatividad electoral, que presente su denuncia ante el Instituto Electoral y Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.

La consejera, Molina Revuelta, reveló que en su caso particular no ha recibido ningún tipo de llamadas o mensajes de este tipo, por tanto no era posible dar una opinión más precisa, aunque, es procedente que cualquier ciudadano pueda recurrir ante el órgano electoral, para presentar su queja y esto les daría margen para iniciar una investigación y determinar su vinculación con las empresas telefónicas o a quien corresponda, e identificar a los probables responsables.

Refirió que, esto además, procedería a remitir el expediente al Tribunal Electoral del Estado, a efecto de determinar si el contenido es un acto de proselitismo y entonces esto si estaría vulnerando la normatividad, obviamente, dependiendo si el contenido es ilícito.

Aclaró, que es importante precisar que si las llamadas a las que hacen referencia, son encuestas para conocer las preferencias electorales, estas no están prohibidas, porque están reguladas por el reglamento de elecciones y si cumplen con todo lo que en el establece, entonces no sería algo ilícito.