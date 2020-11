Exhorta Astudillo a hoteleros a prepararse para la temporada decembrina

Al reiterar que la actividad turística tiene un interés fundamental en su gobierno y forma parte de los cinco ejes principales en su administración, el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, llamó a todos los integrantes de AHETA a prepararse para la temporada vacacional decembrina donde se espera la visita de miles de paseantes nacionales y extranjeros.

Al participar en la toma de protesta virtual del nuevo comité directivo 2020 - 2021 de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco (AHETA), que dirigirá Alejandro Domínguez Aveleyra, el mandatario estatal, reconoció que, este año ha sido complejo para esta industria debido a las restricciones provocadas por la pandemia de Covid-19.

“El tema del turismo es de la más alta importancia dentro de los cinco ejes de mi gobierno en estos cinco años que llevo al frente del estado, además de la seguridad y la minería entre otras cosas, el turismo tiene un interés fundamental y felicito también al anterior presidente de AHETA José Luis Smithers”, señaló.

Astudillo Flores, reconoció que, la pandemia ha pegado fuertemente a la actividad turística, sobre todo durante los más de cinco meses que las playas, hoteles y restaurantes estuvieron cerrados, que fueron los momentos más difíciles para todos los empresarios, trabajadores y vendedores informales.

“El gobernador es su aliado número uno, en tema de la pandemia aunque no queramos nos tocó es complejo no lo planeamos, no lo calculamos el daño que nos iba a hacer, hoy más que nunca debemos estar unidos, estoy convencido que lo que le he llamado el renacimiento del turismo nos va a ir muy bien”, explicó.

La primera autoridad en Guerrero, les dijo a los turisteros que, los últimos puentes vacacionales fueron un reflejo de la gran cantidad de vacacionistas que van a llegar durante la segunda quincena de diciembre, por lo que se están tomando medidas para alcanzar un mejor escenario y no estar en crisis.

Detalló que, solo con la llegada de la vacuna se terminará con esta etapa tan compleja y se espera que pueda estar hasta el mes de junio o julio del próximo año, por lo que, aún esperan meses complejos para la entidad, México y el mundo.