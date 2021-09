Ex empleados del corporativo Cruz Azul bloquean calles de Zihuatanejo

Ex empleados de los hoteles Azul Ixtapa, empresa del corporativo Cruz Azul, bloquearon calles en el centro de Zihuatanejo para exigir el pago de liquidación y días devengados, tras cinco meses de haber sido despedidos injustificadamente.

Más de 60 empleados con pancartas en mano bloquearon la avenida Benito Juárez, a la altura de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en donde llevan la demanda en contra de la empresa, pero hasta el momento sin respuesta positiva.

Lee también: Sigue la depredación y saqueo de nidos de tortuga en Guerrero

Los ex trabajadores señalaron que el gerente general, Luis Castañeda sostiene que no les va pagar nada y que es amigo de la gobernadora electa, Evelyn Salgado Pineda, dejando entrever que el gobierno estatal no va intervenir.

En la Junta Local ya se ventila un expediente de materia laboral sobre el caso, y lo que piden los denunciantes es que se le dé celeridad para señalar una fecha de audiencia lo más cercana posible.

Los ex patrones no han dado ni siquiera una propuesta para los demandantes, mientras tanto todos estos meses han tenido que pedir prestado o buscar otros ingresos para sostener a sus familias.

Advirtieron que continuarán sus movilizaciones hasta el corporativo Cruz Azul dé respuesta a sus peticiones, de lo contrario tendrán que tomar medidas más drásticas.