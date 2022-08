Ex alcalde de Iguala José Luis Abarca llama a marcha por la justicia

A través de un video en redes sociales, el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, se sumó a la convocatoria que hizo su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, para participar en una marcha donde se demandará justicia y en el que se dice inocente de lo ocurrido en ese municipio el 26 y 27 de septiembre del 2014.

En esta publicación difundida por su hija en la red social Facebook, se utiliza una grabación de José Luis Abarca, que es el que pide el apoyo de la población para acompañar a su familia a la manifestación.

“Llevo 8 años privado de mi libertad por una falsa acusación”, enfatiza el ex edil perredista.

El pasado 22 de agosto, se difundió el primer video de la esposa del ex alcalde de Iguala, María de los Ángeles Pineda, donde se hizo la convocatoria a participar en la marcha pacífica el domingo 28 de agosto en el municipio que gobernaron.

En la fecha antes citada, la hija del ex alcalde pidió ayuda de la población para liberar a su padre que se encuentra enfermo. “Por favor ayúdenme mi papá no puede seguir en prisión preventiva, está muy enfermo. Ya le han ocurrido tres situaciones de salud graves, tiene una enfermedad degenerativa que aunque digan que está siendo tratado correctamente de ello, NO ES VERDAD. Como tampoco es verdad que él y mi mamá son culpables de los eventos ocurridos en Iguala 2014. SI OBTIENEN JUSTICIA, OBTENDRÁN SU LIBERTAD”.

Al llamado a la marcha también se sumó Roselia Abarca, hermana del ex alcalde y su esposo, Cirilo Lara, quienes están prófugos de la justicia acusados por operaciones con recursos de procedencia ilícita.