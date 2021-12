Evelyn pone a Guerrero en el top de la moda regional

Las manos de mujeres indígenas, consideradas como buenas diseñadoras de la industria del vestido, son las que visten a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda con huipiles y diseños estilizados hechos en telar de cintura o confeccionados con telas típicas la región.

La gobernadora al vestir los diferentes trajes típicos de la región de la Montaña, Costa Chica y Tierra Caliente pone a Guerrero en el top de la moda regional al lucirlos durante sus giras de trabajo en el estado y en otras entidades el país cómo lo ha hecho últimamente como Mérida, Yucatán, Puebla, Ciudad de México y Oaxaca.

Evelyn Salgado, dijo que le gustan los diseños hechos por mujeres artesanas de la Montaña, Montaña Baja, Costa Chica y Tierra Caliente, donde la mayoría de los huipiles y vestidos con un toque artesanal y confecciones elaborados en telar de cintura han sido regalos que le han hecho durante sus visita a diferentes municipios de Guerrero.

Contó que el sombrero calentano y otros más que ha utilizado, también son regalos que le ha hecho.

“La mayoría de las cosas que yo utilizo son regalos que me hacen, los huipiles que ustedes ven son regalos, lo que utilice también el día de la toma de protesta (como gobernadora) también son regalos y me gusta mucho utilizar los diseños de la Montaña, Tierra Caliente con el tradicional sombrero que no me lo quito y de todas las regiones hay que aprovechar las manos artesanas que tienen una belleza impresionante en cuanto a la ropa, los telares la artesanía”.

La jefa del ejecutivo estatal dijo que pondrá todo lo que está en sus manos para promover las artesanías de Guerrero y además que la gente venga a comprar la ropa hecha por mujeres artesanas.

Debido a los diseños bien confeccionados y que ella luce de acuerdo a la ocasión de su actividad, en otros estados que ha visitado le han preguntado sobre la blusa elaborada por artesanas de Iliatenco, perteneciente a la región de la Montaña, las blusas de mujeres amuzgas de Ometepec y Xochistlahuaca.

Manos guerrerenses crean productos maravillosos. / Cortesía | @GuerreroComSoc

Propone crear mercado para vender productos de las mujeres indígenas

La gobernadora de Guerrero propuso crear un mercado para vender las artesanías de las mujeres indígenas pero que además sean pagadas a buen precio porque luego hay personas que regatean sin valorar el esfuerzo que ellas hacen.

“Muchos de los telares y los vestidos que las mujeres indígenas elaboran tardan un entre seis a un año en hacer su confección y se les paga muy poco, entonces hay que apoyar…Todas podemos ser las embajadoras de los trajes típicos de mujeres Amuzgas”, sugirió.

Recordó que durante la campaña y en sus andares en diferentes municipios de Guerrero utilizó trajes típicos con diseños diferentes de acuerdo a la región a donde iba así como su sombrero Calentano.

Dijo que muchas mujeres guerrerenses pueden ser las embajadoras de la moda al utilizar trajes típicos hechos de telar de cintura y elaborados por artesanas Indígenas.

Evelyn Salgado dijo que estos diseños se tienen que presumir y agradeció los regalos que le han hecho, aunque reveló que también algunas ideas de sus vestuarios se los hace llegar a las mujeres para que se los confeccionen, pero siempre con un toque artesanal.

Elaborar un huipil hecho en telar de cintura con hilo de algodón coyuchi o industrial, es un proceso que dura de tres hasta seis meses, por eso mujeres amuzgas de la comunidad de Piedra Pesada, piden que su trabajo sea revalorado y se conozca porque les ha costado venderlo.

En este municipio de la costa chica del estado, las mujeres amuzgas visten huipiles hechos por ellas mismas en telar de cintura y desde pequeñas se han dedicado a elaborarlos porque forma parte de su traje típico que ya ha cruzado fronteras.

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado ha impuesto la moda en Guerrero al utilizar huipiles y otros trajes confeccionados que también otras mujeres les ha le ha dado el gusto de utilizarlo.

Pero cuánto cuesta un huipil y cuánto se tarda en su elaboración

Las mujeres del municipio de Xochistlahuaca, Guerrero se dedican a la elaboración artesanal de huipiles con hilo de algodón Coyuchi.

Victorina López ganadora del premio nacional de ciencias y artes 2015 y premio nacional de arte popular en Fornite en 1995, se reúne diariamente con ocho artesanas para trabajar en sus huipiles, donde una de esas prendas puede costar hasta 6 mil pesos, dependiendo del hilo, los puntos, el brocados o las figuras que tengan.

La venta de un huipil para una mujer amuzga le ayuda a mantener a su familia por 15 días, pero a veces les regatean el precio o han tenido que ofrecerlo en tres pagos.

Elaborar una prenda artesanal es todo un proceso, el abatanar para elaborar hilos de algodón, hervir en agua caliente el hilo con cáscaras de corteza de árbol para tener colores naturales forma parte del procedimiento para trabajar el telar de cintura.

Las mujeres amuzgas de la comunidad de Piedra Pesada, perteneciente al municipio de Xochistlahuaca piden que su trabajo sea revalorado y se conozca porque les ha costado venderlo.

“Lo más difícil para nosotros es venderlo lo consideran algunos caro y nos lo compran pero lo damos en dos hasta tres pagos”. El grupo de mujeres indígenas se ponen de acuerdo y una sale a ofrecer las prendas fuera de su comunidad. Ellas piden que la gente valore lo que hacen y les paguen lo Justo.