Estado gestiona recursos para reparar daños provocados por "Hernan"

Luego de la declaratoria de emergencia para 27 municipios del estado de Guerrero, tras los daños ocasionados por la Tormenta Tropical “Hernán”, el gobernador, Héctor Astudillo Flores, informó que, también están buscando recursos para reparar los daños de infraestructura carretera y de caminos en distintos municipios del estado.

Al encabezar la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, el mandatario estatal, reconoció también a los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y de la Secretaría de Marina (SEMAR) por el trabajo que realizaron en la limpieza de las más de 2 mil viviendas que resultaron afectadas por inundación. Estado No se pagó a maestros fuera de FONE porque federación no envió recursos para cubrirlo: HAF

"En los municipios afectados por la tormenta "Hernán", lo importante es que haya agua, ya hay dotación de agua con pipas, se hizo una limpieza con ayuda en viviendas y vialidades con la ayuda de la Defensa Nacional y en su caso también con la Secretaría de Marina. Ayudaron muchísimo, había casas saturadas de lodo, había lodo de metro y medio en cada casa", indicó Astudillo Flores.

Astudillo Flores, recordó que, los principales daños por este fenómeno natural se dieron en municipios como Petatlán, Zihuatanejo, Tecpan de Galeana y San Jerónimo, por lo que el trámite sigue vigente para que, cuanto antes lleguen los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) a Guerrero.

En su intervención, el delegado federal en la entidad, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, informó que, planteará a la Secretaría del Bienestar apoyos especiales para los afectados por el fenómeno natural, para que no les falte lo indispensable como la alimentación debido a la magnitud de los daños.

Sobre la emergencia sanitaria por Covid-19, Astudillo Flores, reconoció el trabajo de los médicos, enfermeras y todo el personal de salud, así como al Ejército Mexicano y la Armada de México, por el empeño que ponen todos los días para enfrentar la pandemia que tanto daño ha causado en Guerrero y en el país.

"No vamos mal, los números ahí están, la verdad es que Guerrero no va mal, el camino se ha seguido bien, estos filtros de las playas, la gran cantidad de filtros en Acapulco, Chilpancingo, lo que se hizo en Zihuatanejo, como se controló en Iguala, hay algunas autoridades que, si han ayudado muy bien, de diez y hay otras que han actuado indiferentes", señaló Astudillo Flores y llamó a no bajar la guardia pues siguen los contagios.

En la sesión, estuvieron presentes el Secretario General de Gobierno, Florencio Salazar Adame, el Comandante de la 27 zona Militar, Eufemio Ibarra Flores, el Secretario Técnico, Hermes Teodoro González, el Jefe de Estado Mayor de la Novena Región Militar, Francisco Terán Valle, el Inspector de la Guardia Nacional Paul Alberto Rivielo, el representante de la Octava Región Naval Militar, el Fiscal General del Estado, Jorge Zuriel de los Santos Barrila, el Delegado de la FGR, Fernando García Fernández, el representante del Centro Nacional de Inteligencia y el Presidente de la Coparmex Chilpancingo, Joel Moreno Temelo, así como el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Ramón Navarrete Magdaleno, entre otras autoridades civiles y militares.