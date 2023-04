Esposas de policías caídos en servicio reclaman seguro de vida

Esposas de policías que fallecieron hace casi 3 años, se manifestaron en la entrada de la sede del poder ejecutivo para exigir al gobierno del estado el pago de seguros de vida y otras prestaciones que debieron recibir el día que sus familiares murieron

Las mujeres, quienes por temor a represalias pidieron no escribir sus nombres, denunciaron que, antes de morir, sus esposos fueron sometidos a tratos injustos e inhumanos y no descartan que eso es lo que les haya arrancado la vida, a pesar de eso, prestaron servicio hasta el último día cumpliendo con sus obligaciones y responsabilidades, por lo que hoy es injusto que sus hijos no tengan ni siquiera para comer.

Una de ellas señaló que su esposo se contagió de Covid en la región norte del estado y durante 7 días trabajó con los síntomas y sin recibir atención médica, el responsable de seguridad pública en la zona no le permitió ir al médico bajo el argumento de que todos estaban trabajando igual, “enfermos y sin atención”.

Explicó que desafortunadamente su esposo perdió la vida igual que al menos 60 trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública y ninguno ha recibido el pago de seguro de vida, porque resulta que las pólizas no estaban vigentes, pero esto no es una responsabilidad que compete a ellos, sino al gobierno del estado quienes tienen que resolver el tema y garantizar que los hijos reciban el seguro de vida correspondiente además de la pensión a la que tienen derecho.

Expresaron que durante el tiempo que tiene el actual gobierno, lo único que han recibido fue una despensa en el mes de diciembre y muchas burlas y humillaciones de parte de funcionarios públicos, entre estos el director de personal a quien solo identifican como el ingeniero Oscar, quien en una de las reuniones de manera misógina les dijo que ellas no tienen por qué pedir dinero del gobierno si están trabajando “y les va muy bien porque hasta dinero para pintarse el pelo tienen”.

Lamentablemente, indicaron, es imposible acceder a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda quien muchas veces en sus discursos habla de que destina millones para atender a los más necesitados, pero a los hijos de sus policías que dieron la vida por el estado, simplemente los tiene en el abandono sin comer y sin estudiar porque no les alcanza para ello.

La protesta se instaló a las 8 de la mañana en la puerta principal del Palacio de gobierno y advirtieron que ahí se mantendrán hasta tener una respuesta positiva al pago de los seguros de vida pensiones y todo a lo que tienen derecho.