Esperaremos indicaciones de la SSA para actuar en el tema del Coronavirus: Sectur

El secretario de Turismo en Guerrero, Ernesto Rodríguez Escalona, aseguró que esperarán las indicaciones de la Secretaría de Salud federal para actuar en el tema de la alerta mundial por el Coronavirus, que hasta el momento señaló no se tienen confirmados casos exportados en México.

Entrevistado luego de acompañar al gobernador, Héctor Astudillo Flores, a dar los resultados obtenidos dentro de la Feria Internacional de Turismo 2020 en las oficinas de Protur, el funcionario estatal, aclaró que este tema corresponde 100 por ciento al área de salud, pero en su momento si hay indicaciones harán lo que les corresponda. Local Pide Canacintra a Adela Román no acudir a Abu Dabhi

“Para que vamos a adelantarnos no es que rehúya al tema, hay que esperar es un acuerdo de los secretarios de turismo, desconocemos el tema, cuando nos digan que hay que hacer, entonces lo haremos, no tenemos por qué adelantarnos, vamos a basarnos en lo que diga salud federal y del estado”, expresó.

Cabe mencionar, que en el 2009 cuando se generó la pandemia por Influenza AH1N1, Ernesto Rodríguez, fungía como secretario de turismo en la administración de Zeferino Torreblanca Galindo, en ese entonces se aplicaron medidas extremas en este sector para evitar más contagios de esta enfermedad.

“Vamos a ser cautos, así lo hicimos cuando me tocó lo de la Influenza, este es un tema de salud, no nos toca nosotros a hablar ni de pandemias ni de temas de salud no nos toca hablar de eso a nosotros, no vamos a saber que hacer mientras no haya casos, desconocemos el tema de salud, ellos nos van a dar la directriz”, insistió.

Rodríguez Escalona, insistió que las indicaciones tienen que venir de la Secretaría de Salud federal, porque aún no existen medidas de salud especificas en el sector turístico, aunque en los aeropuertos y terminales portuarias de Acapulco y Zihuatanejo existe vigilancia epidemiológica a turistas que llegan provenientes de Asia y Estados Unidos donde ya hay casos.