Esperará IEPC a recibir resolución del INE para actuar

Consejeros del Instituto Electora y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, esperará a recibir y analizar la resolución del Instituto Nacional Electoral para establecer posturas y el protocolo de actuación, señaló la consejera Vicenta Molina Revueltas.

Indicó que la noche del jueves siguieron la sesión en la que se retiró el registro de Félix Salgado como candidato a la gubernatura del Estado, sin embargo, se tiene que recibir el documento de manera oficial para analizarlo y revisar todos sus alcances después ejecutar lo que corresponda. Local Llama el PAN a detener el “Morenavirus”

En el caso del candidato en este momento aún sigue teniendo la categoría porque no ha sido notificado de manera oficial, una vez que reciba el documento tendrá que ajustarse a lo que ahí se expone, es decir suspender toda actividad de campaña.

Resaltó que el candidato aún tendría la posibilidad de acudir al Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, pero deberá suspender actividades hasta que ese órgano emita una resolución.

La noche del jueves el pleno del INE acordó retirar la candidatura de Félix Salgado Macedonio y otros candidatos de Morena por no haber cubierto el requisito de enviar el desglose de ingresos y gastos de precampaña, debido a que el partido consideró que no hizo precampañas, mientras que el INE estableció que su proceso de selección interna si tuvo precampañas y se gastaron recursos de los que no se sabe la procedencia.

Vicenta Molina indicó que el INE puede notificar al IEPC de la resolución a través de medios digitales como lo es el correo electrónico o de manera presencial enviando el documento a la oficialía de partes, pero indicó desconocer en qué momento lo harán.