Esperará Añorve Baños convocatoria para registrarse como precandidato a la gubernatura

Mientras que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) no emita la convocatoria para el registro de los que aspiran a la candidatura a la gubernatura del estado, mi prioridad será atender los temas de la agenda legislativa, dijo el senador de la República, Manuel Añorve Baños, quien reconoció a Evodio Velázquez Aguirre de ser el candidato de sus aliados del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Entrevistado al término de su participación en el foro de periodistas que se organizó en la universidad Hipócrates, en donde abordó diversos temas relacionados con su quehacer en el senado de la República y sobre la lamentable situación que se está padeciendo en Guerrero, por la pandemia del Covid-19, precisó que es necesario impulsar reformas que permitan oxigenar la economía de los estados. Estado Será candidato quien tenga más posibilidades de ganar: Esteban Albarrán

Sin embargo, lamentó que exista insensibilidad por parte de los legisladores federales de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), pues actúan aprobando iniciativas que van en contra de los intereses de los sectores más vulnerables del país, como ejemplo citó el que hayan aprobado el dictamen que modifica a la Ley Federal de Derechos, con lo cual se prevén incrementos por el uso del internet y la telefonía móvil.

El legislador federal priista, Añorve Baños, en el tema político, aclaro que en estos momentos es un aspirante más a la candidatura a la gubernatura del estado, por lo que mientras no se lance la convocatoria seguirá trabajando en los temas de su quehacer parlamentario, aunque aclaro que si quiere ser gobernador del estado de Guerrero.

Admitió que, en estos momentos no podría decir cuántos priistas más han expresado su abierto interés de abanderar al Revolucionario Institucional en el 2021, pues podrían ser cuatro o cinco más, aunque al margen de lo anterior, en su caso está preparado para participar en el proceso interno del PRI y después medirse al candidato del partido del sol azteca.

A pregunta si no le incomoda que Evodio Velázquez diga que es el candidato a la gubernatura del estado, aseguró que por supuesto que no, pues “soy muy respetuoso de quienes aspiran, no ando ofendiendo a nadie y soy factor de unidad, espero que la convocatorio se emita y que mi partido escoja al mejor hombre o mujer como candidata o candidato a la gubernatura, esperare los resultados y cumpliremos con el procedimiento para ir con un abanderado en común PRI-PRD, a las elecciones del 6 de junio.