Escuelas de nivel medio superior en paro laboral exigen solución a sus demandas

Hay paros laborales con los trabajadores académicos y administrativos de nivel medio superior en los municipios de Tlapa y Huamuxtitlán. Al mismo tiempo hay otra protesta en el Centro de Justicia de Mujeres, cuyas empleadas no les pagan desde hace 7 meses de salario.

Mientras tanto, esta mañana, trabajadores afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación (SNTE), sección 14, marcharon desde el arco de la colonia de Aviación y concluyeron en las instalaciones de la Delegación de los Servicios Educativos de la montaña alta, que se ubica en la colonia Tepeyac, mismos que con la marcha dieron su apoyo total a los paros de los trabajadores de educación media superior, asegurando que la educación debe estar al servicio del pueblo.

Las escuelas de educación media superior que están en paro laboral, es el Cbtis de Tlapa y el CBTA de Huamuxtitlán, quienes buscan dialogar con las autoridades estatales y federales, lo que hasta el momento no se ha dado.

Mientras que el paro laboral en el Centro de Justicia de Mujeres, exigen al Gobierno del Estado para que les cubran los 7 meses de salario que no les han cubierto, quienes dicen que ya está por terminar el año y hasta la fecha las autoridades estatales no dicen para cuando va a tener dinero para cubrir los salarios devengados y no pagados.

En los tres paros laborales, dicen que no van a abandonar su protesta hasta que haya respuesta a sus demandas de parte de las autoridades estatales y federales.

Finalmente se sabe que las instancias de información del gobierno, ya informaron pero simplemente no se asoman los responsables para dar solución a las demandas más sentidas.