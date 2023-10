Es del gobierno del estado camioneta blindada que fue embestida por un tráiler

Fuentes de la Autopista del Sol confirmaron que la camioneta involucrada en el percance en el que estuvo involucrado un tráiler es un vehículo blindado Marca Jeep, propiedad del gobierno del estado y asignado al área de giras de la secretaría particular.

La fuente quien indicó que no es posible revelar su identidad porque no está autorizado para proporcionar información, explicó que la camioneta fue la que ocasionó el accidente, al tratar de ganarle el paso al camión de carga que se frenó pero no alcanzó a detenerse.

En la camioneta viajaba el ex jefe de la oficina de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y actual promotor de Claudia Sheinbaum en Guerrero, Jesús Urióstegui, incluso existen imágenes de él en el lugar del accidente y las cámaras de seguridad de la caseta podrán confirmar el señalamiento de que viajaba en ese vehículo.

Tras el accidente fue rescatado por otra camioneta en la que se lo llevaron con rumbo al puerto de Acapulco, y al retirarse dijo al conductor de la camioneta Nabor Sandoval García, "no te preocupes no vas a tener ningún problema, luego se subió a la otra unidad y se retiró.

En sus redes sociales el ex funcionario y actual activista de Morena publicó que él no sufrió ningún accidente en la caseta de Palo Blanco, sobre la Autopista del Sol.

Urióstegui publicó un mensaje en su página de Facebook en el que señaló que se detuvo en la caseta a auxiliar a personas involucradas en el accidente, pero él y quienes lo acompañan no estuvieron involucrados en el percance.

“En relación con las notas periodísticas que se han publicado, son debido a que en mi camino hacia Acapulco me detuve a auxiliar a las familias que desafortunadamente sufrieron el percance, gracias a Dios nosotros nos encontramos con bien y no tuvimos ningún incidente”.