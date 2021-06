Es decisión de Héctor Astudillo marcar tiempos para Entrega-Recepción: Félix Salgado

El senador de la República, Félix Salgado Macedonio, reconoció que el gobernador Héctor Astudillo Flores es el que marca los tiempos y el que tome las decisiones para cumplir con el acto protocolario de la entrega recepción e quien indicó que no se le puede presionar y se debe dejar que con su equipo cumplan con este acto Constitucional.

Con esto contestó a lo dicho por el titular del ejecutivo del estado, quien declaró que no iba a responder a los actores políticos que buscan generar polémica sobre el tema de la entrega recepción, en ese sentido, admitió que tiene toda la razón y aclaro “yo no soy el gobernador, el gobernador es él y la gobernadora electa es Evelyn Salgado Pineda”. Estado Guerrero no escapa del tema de la delincuencia organizada: Héctor Astudillo

Por lo que indicó que el mandatario estatal es el que establece los tiempos y lo que indique eso se hace, apegado a la ley, en tanto no rebasen los tiempos y los límites, porque también tiene que haber un límite y él con su equipo va a entregar a la nueva administración, “no se le puede presionar”.

El legislador federal guerrerense, Salgado Macedonio, por tanto, precisó que el gobernador Astudillo Flores no tiene por qué responderle a él ni él le tiene que responder, “que quede claro, porque luego se tergiversa las cosas. Yo no estoy hablando como si fuera el gobernador que va entrar, va entrar Evelyn, yo soy senador y lo que dije a los compañeros el lunes, fue los calendarios que tenemos en puerta”.

Recordó que son militantes de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), por eso tienen en puerta la gira de agradecimiento, “donde estamos todos, vamos a ir a los pueblos a dar las gracias por el apoyo y por su respaldo, es la primera etapa, en la segunda viene una convocatoria que firmó la gobernadora electa, que es por ley”.

Esto dará paso, para que se hagan los foros ciudadanos multidisciplinarios en donde los abogados, los maestros y los campesinos, se van a organizar para hacer sus ponencias y las propuestas las va a recoger la gobernadora electa, después de eso se dará paso a la entrega-recepción.

El senador Félix Salgado, en ese tenor, también aclaro que el gabinete lo va a elegir con absoluta libertad la titular del ejecutivo entrante, Salgado Pineda, ella va elegir a las mejores mujeres y a los mejores hombres, con un gabinete paritario, de diez mujeres y diez hombres, que es por ley y que los senadores morenistas aprobaron.

En cuanto a que el gobernador Héctor Astudillo, no nombra con su nombre a Evelyn Pineda, dijo que seguramente está siendo respetuoso del proceso electoral, por eso reiteró que hay tiempos y que llegado el momento habrá un reconocimiento pleno a la gobernadora.

Finalmente, precisó que, en tema de los Organismos Públicos Descentralizados, no van a desaparecer; son muchos, pero algunos operan y otros son inoperantes, ya no tienen sentido de ser ni de existir, como es el caso del Fideicomiso Acapulco que fue creado hace 40 años y que según regaliza tierras, ¿pero que hace Invisur? También, regulariza tierras o el Fibazi, en donde han colocado a los amigos y son organismos descentralizado que tienen una burocracia impresionante.

Por eso se quiere quitar a los que ya no operen y no se va a afectar a los trabajadores, porque todos, por ley van a pasar a las Secretarías a las que pertenecen, pero antes se van a revisar todos los OPD, como lo dijo la gobernadora electa, para ver si son operantes o ya no.