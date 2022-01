Entregarán informes sobre la entrega-recepción

Las diversas áreas del gobierno del estado preparan informes detallados sobre la situación en que encontraron la administración y detallar ahí lo que haga falta a fin de que la contraloría pueda actuar reveló la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

Indicó que estos informes se detallarán si hay irregularidades, "cada Secretaría rendirá un informe de cómo encontró sus áreas, si hay déficit, si hay obras inconclusas, y demás, y vamos a dar parte a la Contraloría y donde se tenga que auditar, aquí hay un compromiso total con la transparencia y contra la corrupción y lo que encontremos en cada dependencia va a ser informado en tiempo y forma y se va a dar parte a las autoridades correspondientes".

Por otra parte Salgado Pineda desestimó que sea necesario solicitar algún crédito bancario para subsanar necesidades en el gobierno estatal, y por el contrario, consideró necesario que se legisle para que los gobiernos no endeuden a sus estados, porque el compromiso lo dejan a las administraciones siguientes, "los gobernadores y gobernadoras tenemos que enfocarnos más en una recaudación sana, en una recaudación limpia y de esa manera vamos a poder obtener recursos, yo no soy partidaria de los créditos", insistió.

Anunció también que se va a crear una comisión para regresar al pueblo lo robado, "nosotros estamos acordes con el gobierno federal para generar acciones en común para que en Guerrero se puedan recuperar esos recursos, vamos avanzando en la venta de las camionetas de lujo y las blindadas, que se venda la Casa Acapulco, el Partenón de Zihuatanejo y algunos bienes inmuebles que no son necesarios y no se están utilizando para ninguna dependencia y no tienen ningún uso. Es necesario vender esos bienes para poder contar con recursos propios".

En otro tema, la mandataria estatal condenó la violación a los derechos electorales de las mujeres en una comunidad de Copanatoyac, municipio de La Montaña, donde este fin de semana no se permitió a las mujeres votar en la elección de comisario, "al ser la primer gobernadora de Guerrero tengo un compromiso muy grande con las mujeres, entonces, voy a buscar el vínculo con las autoridades electorales para que las mujeres tengan a salvo sus derechos, estamos en el 2022, no puede ser que a estas alturas no se permita a las mujeres votar. Los usos y costumbres son válidos mientras no violen otras leyes, y la Constitución está por encima de cualquier sistema de usos y costumbres", enfatizó.