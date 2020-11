Entrega IEPGro constancia de candidato independiente a ciudadano en Guerrero

El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPCGro), otorgó la constancia de aspirante a candidato independiente a la gubernatura del estado a Daniel Campos Caravallido, en tanto que dejó pendiente el caso de Héctor Manuel Popoca Boone y a Jorge Camacho Peñaloza, se le negó su intención por no presentar su documentación completa.

El ciudadano Campos Caravallido, podrá participar en el proceso electoral ordinario del mes de junio y podrá recabar el porcentaje de apoyo de la ciudadanía requerido en un plazo que correrá del 10 de noviembre del 2020 al 8 de enero del 2021, una vez que les fue otorgada su constancia de aspirante a candidato independientes.

En el caso particular de Popoca Boone, se le puso como fecha límite el 17 de noviembre del 2020 para que presente la información y documentación faltantes durante su registro como candidato independiente. De no cumplir con estos requisitos, se tendrá por no presentada su manifestación de intención.

En caso de que le sea otorgada la constancia de aspirante a candidato independiente, podrá realizar los actos necesarios para recabar el apoyo de la ciudadanía del 18 de noviembre del 2020 al 8 de enero del 2021.

Por otro lado, el Consejo General del IEPCGro, emitió la resolución por la que se determinó tener por no presentada la manifestación de intención de Jorge Camacho Peñaloza, como aspirante a candidato independiente a la gubernatura del estado, para el proceso electoral ordinario en donde además estarán en disputa las diputaciones locales y ayuntamientos 2020-2021.

Esto, debido a que no cumplió con la presentación física del escrito mediante el cual realizó la manifestación de intención y la totalidad los requisitos establecidos en la normativa electoral, no obstante que le fue realizado el requerimiento respectivo y concedido un plazo para ello.

Finalmente, se aprobaron los Lineamientos que tienen como objetivo establecer el procedimiento para la ubicación, selección, adecuaciones y equipamiento de los inmuebles conforme a las características y condiciones que se consideren óptimas para la instalación de los 28 Consejos Distritales Electorales del IEPC Guerrero, que permitan la adecuada organización, preparación y desarrollo del proceso electoral ordinario.