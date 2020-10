En riesgo temporada turística de invierno en Ixtapa-Zihuatanejo

La temporada vacacional de invierno 2020-2021 en Ixtapa-Zihuatanejo está en riesgo, consideró el Presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Zihuatanejo, Rogelio Lozano Calderón, al informar que ha recibido el reporte que en varias hospederías han comenzado a cancelar sus reservaciones el 30 por ciento de turistas de Canadá y Estados Unidos, debido a la pandemia por el Covid-19.

El empresario hotelero vía telefónica dio a conocer que es una situación que les preocupa, sobre todo porque son visitantes que llevaban más de 25 años arribando al binomio de playas de forma ininterrumpida y que hoy, gracias a que los seguros médicos no cubren los contagios por el coronavirus, no tienen la confianza de viajar, porque quedarían desprotegidos si llegan a enfermarse.

Los turisteros lamentaron esta noticia porque después de varios meses cerrados y sin ingresos económicos, la llegada de visitantes extranjeros significaba la esperanza y respiro que esperaban, sobre todo por la importante derrama económica que arrojan, pero se vislumbra que no sea una buena temporada vacacional.

Lozano Calderón consideró que si el número de contagios por Covid-19 se mantiene en ascenso, las cancelaciones también van a subir, tomando en cuenta que los turistas no quieren llegar a un destino en donde tengan altas probabilidades de enfermarse.

Es por eso que lanzó un llamado a la ciudadanía a que acaten las medidas sanitarias, porque no es posible que de estar en el semáforo epidemiológico color amarillo, Guerrero ahora está en riesgo de llegar al color rojo; indicó que las acciones de gobierno han sido acertadas pero no es suficiente y de nada sirve si no colabora toda la población.