En Morena están desesperados porque no pueden hacer campaña: Mario Moreno

Al asegurar que, los integrantes de MORENA, están desesperados porque no pueden hacer campaña, el candidato del PRI - PRD al gobierno de Guerrero, Mario Moreno Arcos, aseguró que, se trata de un montaje el video difundido en Facebook donde supuestamente personal de su equipo reparte despensas en Chilpancingo.

Entrevistado luego de acudir a un encuentro con trabajadores de la CTM, Moreno Arcos, señaló que, los morenistas pueden presentar las denuncias que quieran ante la Fepade, pero reiteró que en su campaña no ha violado la ley. Estado Propone Ruth Zavaleta defender derechos humanos de los Afromexicanos

"Ya no saben que inventar, nosotros estamos trabajando a lo que marca la ley, nosotros no vamos a incurrir en nada pero nos quieren denostar, criticar, pero nosotros no vamos a caer en sus provocaciones, la campaña va muy bien y vamos subiendo en las encuestas", expresó.

Mario Moreno, insistió que, el video presentado como prueba por Morena, se trata de un montaje para desviar la atención de los electores, porque la coalición entre el PRI y el PRD va subiendo en las encuestas.

"Es un montaje, es parte de ello, insisto no pueden hacer campaña ellos, entonces su campaña la quieren basar en denotaciones en videos falsos pero no nos afecta, no nos incomoda si quieren presentar sus denuncias que lo hagan", detalló.

Moreno Arcos, les pidió a los morenistas que primero resuelvan sus problemas internos que son muchos y no les permiten hacer campaña con algún candidato a la gubernatura.