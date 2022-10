En Guerrero no se elimina el uso de cubrebocas

La Secretaría de Salud dio a conocer que en Guerrero el uso de los cubrebocas es de manera opcional en espacios abiertos y obligatorios en lugares cerrados , además los establecimientos deben seguir con las medidas sanitarias como el uso del gel y sanitizantes.

Por su parte, el Consejo Estatal de Salud modificó a partir de este lunes los aforos en los diferentes giros comerciales, establecimientos públicos y privados que será del 100 por ciento y también reguló el uso del cubrebocas.

La titular de Salud en el estado, Aidé Ibarez Castro, dijo que el Comité de Nueva Normalidad en la actualización de los lineamientos sobre Covid, limitando que el uso del cubrebocas es opcional y en el estado por tener sitios turísticos se deben de seguir usando.

La Secretaría de Salud Federal modificará eliminar filtros sanitarios y tapetes sanitizantes, pues no existe evidencia de que funcionen porque lo que ya no se deben utilizar.

Asimismo, como parte de las sugerencias, se pide que en ningún caso se deba obligar a las personas a realizar pruebas de laboratorio para regresar a su trabajo.

La funcionaria estatal dijo que si ya la sociedad entiende que el cubrebocas protege al que lo usa , entonces se tiene un avance en la educación para la salud.

Pese a que es opcional, en la mayoría de los supermercados continúa siendo obligatorio el uso de cubrebocas. /Foto: Adriana Covarrubias | El Sol de Acapulco.

Insistir que en Guerrero se debe de reforzar las medidas, los criterios en esta entidad se tiene mucha movilidad nacional y extranjera y los trabajadores de turismo y la población debe de vigilar que las medidas de autocuidado sea cada vez mejores.

“Si estas en lugares ventilados donde hay poca gente, donde hay una ventilación adecuada no puedes usar y si no sientes el riesgo de que no te puedes enfermar, entonces queda un criterio de la ciudadania”.

En Guerrero, dijo que el uso de cubrebocas debe aplicarse bajo los criterios que en sitios conglomerados se debe usar el cubrebocas y en las áreas ventiladas no puede usarse.

Algunos negocios continúan haciendo obligatorio el uso del cubrebocas. /Foto: Adriana Covarrubias | El Sol de Acapulco.

Tenemos que reforzar información que cada uno de nosotros tenemos de que el cubrebocas protege a quien lo usa y ya es parte de nuestra conducta lavarnos las manos, después de estar con personas que hemos saludado, ir al mercado y si tenemos la oportunidad de llevar el gel en la mano hacerlo”.

Insistir que las medidas sanitarias deben estabilizarse para no enfermarse de Covid-19 y el sector salud las va seguir reforzando.

Durante un recorrido por algunos establecimientos como supermercados y restaurantes se descarta que aún se sigue pidiendo el uso del cubrebocas y se han relajado las medidas sanitarias como el uso de tapetes sanitizantes.

Algunos negocios sí usan el gel antibacterial y otros ya no, así como ya no te piden usar cubrebocas.