En el cementerio central no se recibirán cadáveres contaminados con Civid-19: Zenón Dircio

El administrador del panteón central de Chilpancingo, Zenón Dircio Castro aseguró que en este cementerio no se inhumará a ninguna persona que haya fallecido por Coronavirus o al menos hasta el momento es la instrucción que ha recibido de sus superiores, por lo que no es necesario tomar medidas de prevención o establecer protocolos.

Indicó que, aunque no es una instrucción oficial, en las reuniones le han dicho que no van a llegar al panteón las personas que fallezcan por contagio de Covid-19, “nos dicen que los enfermos van a ser aislados y en su momento las autoridades determinarán que hacer con los cuerpos pero que al panteón no se van a traer”. Local Perifoneos en 20 puntos estratégicos de la ciudad por Covid-19: René Vargas

El funcionario municipal reconoció que hasta el momento no se han podido acatar las recomendaciones para mantener la sana distancia entre las personas que acuden a la inhumación de personas en el cementerio pues cuando van a sepultar a una persona los dolientes no entienden de razones, “aunque les digas que no deben hacer concentraciones no les importa se meten”.

Indicó que en las redes sociales se han estado difundiendo todas las recomendaciones que la población debe seguir para evitar que se propague el coronavirus, sin embargo, aquí en el panteón es una situación muy difícil, “la gente viene con su dolor no puedes obligarla a separarse”.

Cabe señalar que el panteón de Chilpancingo tiene registros de inhumaciones desde el siglo XVIII, cuenta con más de tres mil tumbas y debido al crecimiento poblacional quedó prácticamente en medio de la ciudad.

En este cementerio no se tiene espacio para abrir tumbas nuevas, dado que todos los terrenos ya han sido utilizados, sin embargo, existen muchas gavetas familiares y tumbas que ya han pasado la temporalidad necesaria para que sea sepultado un nuevo cadáver, sin embargo, estos espacios no serán utilizados para contagiados de Covid-19, aseguro el administrador.