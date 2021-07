En Costa Chica y Zona Norte, vacunarán a jóvenes de 18 a 39 años

El delegado de programas federales en Guerrero, Iván Hernández Díaz anunció la aplicación de la vacuna contra el Covid-19, para jóvenes de 18 a 39 años de edad en municipios de la región Norte y Costa Chica a partir del 4 al 7 de Agosto de 09:00 a 16:00 horas.

Durante la transmisión diaria de actualización de casos de coronavirus en Guerrero, el funcionario federal convocó a los jóvenes a que acudan a los centros de vacunación aplicarse la dosis pues ayudará a reducir en un gran porcentaje el riesgo de fallecimiento. Local "No voy a poner en riesgo la salud de mis hijas en la escuela"

“Es importante que todos los jóvenes acudan a recibir la vacuna, reiteramos el llamado a que estar vacunado, no implica que no estamos en riesgo de contagio, implica que las consecuencias son menores, que se reduce bastante el riesgo de fallecimiento, pero somos susceptibles de contagio y somos también portadores, que pueden contagiar a otras personas que aún no están vacunadas”, dijo Hernández Díaz.

En la Región Norte del estado, se estará aplicando la vacuna en el municipio de Pilcaya, en la Unidad Deportiva; En Tetipac, en las canchas de básquetbol; En General Canuto Neri se vacunará en la Escuela Primaria Abúndez Tovar, en la cabecera en Acapetlahuaya

Así como en Pedro Ascencio de Alquisiras, va hacer en la Escuela Media Superior del Bachilleres y en la cabecera de Ixcapuzalco.

En la Región Costa Chica, se atenderá en cinco municipios, para el mismo rango de edad, de 18 a 39 años y a mujeres embarazadas

Los puntos de vacunación se ubicarán en Marquelia, en la cancha Benito Juárez; en Copala, en el Hospital Básico; en Cuautepec, en el Auditorio Municipal "Rubén Mora Chino"; en Azoyú, también en el Auditorio Municipal y en San Luis Acatlán, en el Hospital Básico Comunitario.

Abraham Martínez | El Sol de Acapulco

Explicó, el delegado federal que debido a que hay varios jóvenes que están recientemente cumpliendo sus 18 años y algunos aún no tienen su credencial del Instituto Nacional Electoral (INE) podrán acreditar su identidad con alguna otra identificación con fotografía como credencial de la universidad, el acta de nacimiento, licencia de manejo, cartilla militar o también pueden usar el pasaporte.

Añadió que se está haciendo un esfuerzo para abarcar un mayor número de municipios para esta próxima semana en la vacunación.

Dijo que para avanzar a otros municipios se tiene que tener

la vacuna “en las manos” , “ en tanto no tengamos la vacuna, nos vemos con una dificultad muy seria para poder informar sobre nuevos municipios”.

Abraham Martínez | El Sol de Acapulco

El delegado federal hizo un reconocimiento a todo el personal de la Secretaría de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del ISSSTE, Sedena. Marina, al personal de la Secretaría del Bienestar y a los jóvenes voluntarios por apoyar y abarcar todas las regiones.

“Entonces la disposición de las vacunas y el número de personal, nos va diciendo la capacidad que podemos tener de cobertura”, precisó Iván Hernández.