En cinco meses la CDHEG ha recibido 132 quejas por presuntas violaciones a Derechos Humanos

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG), Ramón Navarrete Magdaleno, informó que, en cinco meses de emergencia sanitaria por Covid-19, el organismo ha recibido 132 quejas que tienen que ver con supuesta mala atención en hospitales y agresiones a personal médico, principalmente.

Entrevistado vía zoom, el ombudsman, aclaró que, de estás 132 denuncias, 112 ya se encuentran bajo investigación, donde se han citado a las partes involucradas para determinar si existieron violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos. Estado Por aumento de contagios de Covid-19, decretan toque de queda en Mártir de Cuilapan

"Tenemos casos de quejas porque no les dieron supuestamente la atención debida en los hospitales y lo investigamos, algunas agresiones también contra personal médico, por este mismo tema del coronavirus, seguimos dando seguimiento a cada uno de los casos", explicó.

Navarrete Magdaleno, dijo también que, hay médicos que han llegado a la comisión a quejarse porque sufren alguna enfermedad como diabetes, hipertensión, problemas respiratorios o cardíacos, y no pueden trabajar en las áreas Covid de los hospitales, porque está en riesgo su vida.

"Hay médicos que tienen alguna comorbilidad y habían estado trabajando, por eso fueron con nosotros y los ayudanos a que se pongan en zonas de no riesgo, de no atención de Covid o que se manden a descansar, pero no tenemos casos de que los obliguen a estar en esa área de riesgo", explicó.

Detalló que, la emergencia sanitaria sigue vigente y la CDHEG continuará atendiendo a la población que presente alguna queja, porque todos deben respetar los Derechos Humanos y más en estos tiempos tan difíciles para todas las familias, con el encierro, la falta de empleo y la caída de la economía.