En 23 años no ha fallecido ningún custodio de valores en la zona metropolitana del país: Alfonso Godínez

El secretario general del Sindicato de Traslado Federal de Valores, Alfonso Godínez Pichardo, informó que, en los últimos 23 años no ha fallecido ningún custodio en la zona metropolitana del país, a pesar de los asaltos que se han presentado, debido a la buena capacitación y mejor armamento con los que cuenta el personal.

En conferencia de prensa, luego de participar en la clausura de la edición 50 del Consejo Nacional Ordinario del Sindicato de Traslado Federal de Valores en Acapulco, Godínez Pichardo, reconoció el trabajo en materia de seguridad del gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, que ha tenido como resultado la disminución de los índices delictivos. Local Necesario fortalecer la familia para disminuir violencia: Julieta Fernández

“La inseguridad a nivel nacional ha sido una situación difícil y nosotros tenemos un doble riesgo porque lo que trasladamos son valores, la materia prima, la sangre de este país, y tenemos un concepto que han disminuido los asaltos, tenemos en el área metropolitana 23 años que no ha fallecido ningún compañero gracias a la capacidad que tenemos”, expresó.

Señaló que, la corporación de entrega de valores ha mejorado a lo largo de los años y hoy cuentan con mejores vehículos blindados, más armamento y una capacitación adecuada, además de exámenes de control y confianza a cada elemento quienes son certificados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En otro tema, dijo que el sindicato es conformado en todo el país por más de 15 mil elementos de los cuales 3 mil son mujeres, quienes participarán en la movilización del próximo 09 de marzo, y adelantó que no tendrán ningún problema en su trabajo y no habrá descuentos.

“Apoyo totalmente a las mujeres hemos dado instrucciones para que las compañeras que quieran ir a trabajar ese día que vayan, las que no, no habrá problema, giré instrucciones para que no se les descuente ni se les presione que se le respete”, insistió.

Dijo también que, varias mujeres se están capacitando para fungir como custodias y transportar valores, y hasta el momento son diez las que ya están en campo, en las ciudades de Guadalajara, México, Toluca y Colima, pero esperan que pronto esta situación ocurra en todo el país.

En el evento, el gobernador, Héctor Astudillo Flores, resaltó también la importancia del Sindicato Automotriz de México que lidera, Guillermo Díaz Castañeda, quien también estuvo presente en la clausura.