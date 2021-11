En 20 días debe haber convocatoria para elegir nuevo fiscal

En un plazo no mayor a 20 días el Congreso del Estado debe emitir una convocatoria para que participen aspirantes a la Fiscalía General del Estado, luego de la ausencia definitiva del actual responsable, Jorge Zuriel de los Santos Barilla, de lo contrario el Poder Legislativo estaría incurriendo en una grave irresponsabilidad que ameritaría la destitución de los legisladores, aseguró el diputado Héctor Apreza Patrón

Agregó que en caso de que el Poder Legislativo “fuera omiso y no emitiera la convocatoria, la gobernadora Evelyn Salgado enviará una propuesta, pero el Congreso estaría incurriendo en una grave irresponsabilidad política”.

Por ello confió en que esta legislatura actuará con madurez y mucha responsabilidad en la designación del nuevo o la nueva titular de la FGE.

Lee también: Exigen a diputados gay que no oculten su identidad

El Congreso Local tiene la obligación de emitir una convocatoria para que participen los guerrerenses que crean que cumplen con el perfil, de ahí se enviará una relación de 10 aspirantes al Poder Ejecutivo, que a su vez debe reenviar al Poder Legislativo una terna para que de ahí se elija a quien será el nuevo titular de la Fiscalía General del Estado, explicó el priista sobre el proceso que debe seguirse.

Por otro lado, y luego de que se están instalando las comisiones y comités legislativos, los legisladores ya tienen tareas definidas, y es responsabilidad de la Jucopo proporcionar los elementos técnicos y materiales adecuados a las comisiones para que puedan realizar un trabajo eficiente, consideró el diputado priista.

Agregó que también es necesario que “las y los diputados asumamos nuestro papel de representantes de los ciudadanos, no representantes de los partidos políticos o grupos de poder, este es el gran reto que tenemos y yo espero que lo podamos lograr porque de no ser así, por más acuerdos internos que logremos, no responderían al interés ciudadano. Ya basta de que los diputados representen a partidos políticos o a grupos en el poder”.