Empresas turísticas de Zihuatanejo no están entregando utilidades completas

Trabajadores de la industria de la hotelería denunciaron que dos empresas en este municipio no entregaron porcentajes reales de utilidades, como lo marca la ley, por lo que serán expuestos ante la autoridad competente para que se tomen cartas en el asunto.

En entrevista el líder sindical en este puerto, Manuel Marroquín Pineda, se reservó el nombre de las empresas, sin embargo, comentó que ya se ha dado parte a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) para que investiguen y se apliquen las acciones correspondientes.

Lee también: Marchan agremiados a la CTM por la zona turística de Acapulco

Comentó que ellos no se van a poner a pelear con las empresas, será la autoridad quien lo determine, sin embargo, fue enfático en precisar que no es justo para la base trabajadora que se lleven a cabo este tipo de situaciones.

Caso contrario, hay muchas empresas en el binomio de playas de otros giros en los que la variación de la utilidad fue positiva; citó como ejemplo que empleados de Grupo Walmart recibirán alrededor de 7 mil pesos por concepto de utilidad.

Mientras tanto, los trabajadores de las hospederías esperan que las autoridades intervengan y resuelvan en favor de todos; pues dicha prestación es el resultado del esfuerzo y dedicación que ponen día a día en el servicio.