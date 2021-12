Empresarios llaman a rectificar cancelación del Pendón

Comerciantes y empresarios de Chilpancingo llamaron al a Secretaría de Salud estatal a que no tenga miedo y reconsidere la cancelación del tradicional Paseo del Pendón, señalaron que esta actividad generaría reactivación económica que mucha falta le hace a la capital.

Roselia Benítez, quien representa a la unión de bares, indicó que ya no debemos tener miedo a la pandemia porque todos hemos aprendido a mantener las medidas de sanidad y cuidarnos, pues cada persona es responsable de su propia salud.

Indicó que con la cancelación del Paseo del Pendón se afecta a todo el pueblo de Chilpancingo y se detiene a todos los sectores productivos, pues no se permite la reactivación de la economía, los taxistas no generan el ingreso para sostener a su familia, los comerciantes no venden lo suficiente.

Los empresarios indicaron que en este momento los indicadores de salud refieren que no tenemos ni un solo paciente de Covid-19 internado en hospitales, por ello nos mantenemos en semáforo verde y con las condiciones propicias para reactivar la economía y realizar actividades tan importantes como lo es el tradicional paseo del Pendón.

“Le pedimos a la gobernadora Evelyn Salgado que recapacite y que hable con su área de salud para que se pueda cambiar la decisión de cancelar la actividad”.

Finalmente, los comerciantes y empresarios llamaron a la población a que mantenga sus medidas de prevención y sanidad pero que ya realice sus actividades de forma normal y que dejen el miedo de lado, “en todos los comercios tenemos las medidas de sanidad, aplicamos los protocolos y las autoridades nos hacen revisiones periódicas para garantizar que se mitigan los riesgos de contagio.