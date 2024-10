Empresarios de Chilpancingo descartan hechos violencia como en Tecpan

El empresario capitalino Pioquinto Damián Huato confió en que la situación de violencia que se está registrando en la región de Costa Grande no llegue a la capital del estado, sin embargo reconoció que es algo que sí podría pasar porque son momentos cíclicos de violencia que se viven en las diversas zonas.

Resaltó que en Chilpancingo fue hace dos años cuando se tuvo una crisis de inseguridad y violencia, pero en estos momentos está todo tranquilo, además de que se tiene un reforzamiento de la seguridad.

Resaltó que tras el asesinato del alcalde que fue “espeluznante y terrorífico” las cosas en Chilpancingo han estado muy tranquilas, “pero obviamente que yo no puedo descartar que algo así pueda suceder”.

“Pues mira, las luchas de estos grupos son a muerte y siempre van a defender lo que creen que es su territorio a muerte, pero hasta ahorita no se ha dado ese fenómeno”.

Agregó que cada lugar vive sus momentos de terror como ocurrió hace dos años en Chilpancingo, sin embargo, en este momento la muerte de Alejandro Arcos genera una situación de duelo y hay un reforzamiento intenso de la seguridad.

Explicó que de manera personal vive en el centro de la ciudad y ha notado una intensa presencia de personal de la Guardia Nacional que día y noche realizan recorridos “no puedo asegurar que sea lo mismo en las colonias pero en el centro al menos cada hora vemos pasar el operativo de la guardia Nacional”.

“Cada parte de Guerrero, de México, de todas las partes de la República pues tiene sus propios conflictos, lo que está pasando en Sinaloa pues es terrible, aquí vemos lo que pasó en Guerrero pues es brutal, cómo es que vienen tantos extranjeros y la gente no se da cuenta de aquí de Guerrero, que tienen campamentos guerrilleros y no se dan cuenta y así como que me parece increíble”.

Finalmente señaló que el campamento que se localizó en platanillo perteneciente a Coyuca de catalán si es algo que puede conectar con la zona centro porque esa parte de la sierra se conecta con el filo mayor y podría llegar a la sierra de este municipio.