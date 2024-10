Empresarios buscarán diálogo con la Federación sobre seguridad

Empresarios de Guerrero buscarán tener diálogo con funcionarios del gobierno federal con ello establecer acuerdos para generar mejores oportunidades de desarrollo reveló el dirigente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Omar Elías Azar Herrera, el primer contacto que buscarían sería con el responsable de seguridad Omar García Harfuch.

Omar Elías Azar refirió que a pesar de que los empresarios siempre primer buscan establecer comunicación y relaciones con el área económica, dadas las condiciones que se viven en Guerrero se tiene que pensar primero en la Seguridad, en que se regrese la paz a todos los rincones de la entidad.

“El sector productivo del Estado vemos con tristeza los sucesos y decimos que Guerrero el día de hoy está de luto, El sector productivo vemos con más preocupación el tema de la seguridad que el mismo tema económico”.

Refirió que buscarían diálogo con Harfuch porque muchos empresarios de aquí lo conocen porque él estuvo en Guerrero y ahorita es momento de pedirle acciones contundentes en materia de seguridad para que Guerrero se recupere.

“Ya en segunda prioridad el tema de la economía que sería con el señor Marcelo Ebrard entonces eso manda un mensaje de que la prioridad para el sector productivo es el asunto de la seguridad”.

Funcionarios del estado

Indicó que a nivel estatal hace meses han solicitado una reunión con la gobernadora a quien pretenden ponerle en claro la situación de algunos funcionarios de segundo y tercer nivel que no han realizado el trabajo siguiendo las políticas públicas que ella enarbola.

“Creemos también ya tres años de distancia que hay una persona hay un funcionario que no funcionan, lo hemos dicho públicamente y creemos que en este caso en concreto pues es el que lleva el tema de las políticas públicas en el estado que es en la Secretaría de General de Gobierno en la Subsecretaría concretamente Francisco Rodríguez, creemos, que no le caemos bien, no solamente nuestro gremio, nuestro grupo, sino varios grupos que no han podido tener atención”.

Agregó que como sociedad civil sólo son observadores de lo que pasa todos los días y de las acciones que supuestamente realizan desdela mesa de coordinación para la construcción de la paz, en la que no sienten que se estén haciendo acciones contundentes para mejorar a Guerrero.

“nosotros somos observadores, armas no tenemos, lo único que nos llega es la información, pero sí somos los primeros receptores de esa vibra, de esos sucesos, es decir la sociedad civil nada más somos los lastimados, no tenemos herramientas para convertirnos, ni lo queremos hacer porque creemos en nuestras instituciones”.