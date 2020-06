Empleados del SUSPEG en Zihuatanejo piden liberación de crédito "Plan Flexible"

Integrantes del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (Suspeg) hicieron un llamado al gobernador Héctor Astudillo Flores, para que gire instrucciones y se liberen los créditos "Plan Flexible", a los que por ley son acreedores.

En conferencia de prensa los representantes seccionales, expresaron que desde marzo tienen este problema y hoy más que nunca lo requieren, pues muchos están atravesando una crisis económica, derivada de la pandemia por el Covid-19, además muchos de ellos ya se enfermaron o alguno de sus familiares. Estado Advierte SUSPEG marcha en exigencia de regularización de Plan Flexible

Se trata de una suma millonaria que está detenida y que no entiende por qué, si no es una partida presupuestal del gobierno estatal, sino lo correspondiente a cuotas sindicales; añadieron que en el caso de los empleados al servicio de la federación a través del ISSSTE han ofrecido prestamos, mientras que en el estado no han liberado el crédito en cuestión.

Comentaron que a nivel estatal el Secretario General del SUSPEG, David Martínez Mastache, lleva a cabo las negociaciones necesarias para poder destrabar el tema, a quien manifestaron todo el respaldo de la base trabajadora.

Este pronunciamiento es de forma simultánea en todas las regiones del estado de Guerrero, los protestantes piden intervención inmediata del ejecutivo estatal, de lo contrario, advirtieron medidas enérgicas.