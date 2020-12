Empleados de CAPACH dejan a Chilpancingo sin agua

Trabajadores de la Comisión de agua potable y Alcantarillado de Chilpancingo anunciaron que a partir estará suspendido totalmente el servicio de agua entubada en la capital y no se reactivará hasta que el alcalde Antonio Gaspar Beltrán asuma su responsabilidad y pague a los empleados sus quincenas, aguinaldos y demás prestaciones.

La dirigencia de la sección sindical que encabeza Gaudencio Atrisco Campos anuncio que se suspenderán los bombeos de agua desde las captaciones de Mochitlán y el rebombeo en Tepechicotlán, el sistema de Acahuizotla y de Omiltemi, con ello no se podrá distribuir ni una gota de agua en la ciudad. Local Disminuye la afluencia turística en Plaza Bonfil

Los trabajadores reclaman el pago de las dos quincena del mes de diciembre que no les fueron pagadas, también aguinaldos, prima vacacional y bonos, adicionalmente demandan el pago de prestaciones que se han acumulado como la dotación de uniformes, calzado, despensas, entre otros.

Los miembros de la sección 32 del suspeg el pasado jueves trataron de bloquear la autopista del Sol a la altura del parador del Marquez pero la presencia de policías antimotín se los impidió, por ello decidieron protestar en su área de trabajo cerrando todas las válvulas de los sistema de agua.

La medida es también una respuesta al alcalde Antonio Gaspar Beltrán que en un comunicado dio a conocer que no pagará salarios, ni aguinaldos a los trabajadores porque simplemente no hay dinero para hacerlo, "Los trabajadores no han entendido que la Capach es un organismo autónomo que debe funcionar sólo con los recursos que genera y o esperar que se le inyecte dinero adicional desde el gobierno".

En su mensaje les advirtió que se han iniciado acciones legales por la toma de las cajas y que él no negociará nada al respecto y quienes tengan responsabilidades tendrán que enfrentarlas de manera legal.

También llamó a las dirigencias de los sindicatos de capach ara que el próximo lunes tengan una reunión con el Consejo de Administración de la paramunicipal, con el entendido de que no habrá dinero para pagarles lo que ya se les debe.