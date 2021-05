Emitió Congreso convocatoria irregular para elegir titular del ITAUGRO

Este martes comparecerán ante el Congreso del Estado los 21 aspirantes registrados para ocupar un espacio en el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, sin embargo, al revisar el listado de quienes comparecerán este día ante la junta de coordinación política, se pudo observar que buena parte de ellos no cumplen el requisito que establece el Art 37 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero.

El artículo citado establece que quienes aspiren a ser comisionados del ITAUGRO no deben ser servidores públicos durante los dos últimos años, por ello muchos de los enlistados estarían realmente impedidos para participar. Estado Congreso de Guerrero acotó más de 500 licencias

Al revisar la convocatoria que emitió el congreso el pasado mes de marzo se puede leer que fue el propio Congreso que violó la ley al poner en su base primera que “solo estarán impedidos para participar aquellos servidores públicos que en el ejercicio del cargo hayan sido responsables del ejercicio de los recursos públicos o hayan ejecutado programas o acciones de gobierno cuando menos dos años antes, lo anterior, para maximizar el derecho a participar en condiciones de equidad, no discriminación y experiencia en la materia.”

Lo anterior resultar violatorio de lo establecido en la ley y en caso de que un Comisionado sea electo de entre la lista de quienes han sido funcionarios públicos en los últimos dos años podrían ser impugnados y casi seguro destituídos.

En la lista de aspirantes se pueden encontrar trabajadores de la auditoria superior del. Estado, del Dif, del Tribunal Electoral, del IEPC, de la UAGro, de la Secretaría de Gobierno, del instituto de Transparencia y del propio Congreso entre otros.

Dentro los currículums publicados, también hay quienes no cumplen lo establecido en la fracción cinco del mismo artículo que habla de contar con conocimientos especializados y experiencia debidamente comprobados en la materia y hay quienes tampoco cumplen el requisito de no haber sido titular de ninguna dependencia o de algún sujeto obligado tres años previos a su designación como es el caso del ex presidente del Itaigro Pedro Delfino Arzeta.

En la lista de aspirantes se encuentra Rogelio Parra, quien había sido propuesto por el titular del ejecutivo para ser designado magistrado del Tribunal Superior de Justicia y ante las protestas de los jueces fue bajado de la lista.