Elecciones del 6 de junio, ¿qué se puede y qué no se puede hacer a la hora de votar?

Este domingo 6 de junio, será una de las jornadas electorales más importantes en la historia de nuestro país, pues estamos a tres días de que podamos elegir a gobernador o gobernadora, disputados locales y federales, así como a las 80 alcaldías en Guerrero.

Una de las dudas más comunes que surgen en esta época (por alguna u otra razón) es si anular el voto o simplemente no votar, pero ello implica el omitir las obligaciones ciudadanos que tenemos todos a la hora de tomar las decisiones sobre las políticas públicas que habrá durante los próximos periodos electorales.

Pero vayamos por partes...

¿Qué se puede o qué no se puede hacer a la hora de emitir el voto?

Si vas a ir a votar, esto es lo que necesitas para acudir este domingo 6 de junio, de acuerdo con lo expuesto por Instituto Nacional Electoral (INE).

Credencial de elector, de acuerdo con el INE, podrás votar, incluso si tu identificación es del 2019 o 2020.

Usar cubrebocas para prevenir los contagios de Covid-19, no podrás estar dentro de la casilla si no lo llevas puesto.

Tu bolígrafo, llévalo para marcar tus boletas, y así tendrás el menor contacto posible con las superficies.

Recuerda que, al acudir a la casilla, luego de haber comprobado que como elector apareces en la lista nominal y hayas exhibido tú credencial para votar, el presidente de la mesa directiva de casilla te entregará las boletas de las elecciones.

Esto para que tú como votante libremente y en secreto marques en la boleta "únicamente el cuadro correspondiente al Partido Político, coalición o candidatura independiente, por el que sufraga", de acuerdo con la Ley 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, en el capítulo III, artículo 325.

O también, puedes anotar "el nombre del candidato no registrado por el que desea emitir su voto", si ese fuera el caso.

Ahora bien, si piensas tomar una foto al momento de realizar o marcar tu voto, alto, podría ser un delito electoral.

Un delito electoral es cuando un ciudadano realiza u omite algo que impide que el voto sea, libre, secreto, personal, directo e intransferible, porque podría tomarse, como venta de nuestro voto.

En este tema, un representante del INE al ser consultado, informó que el sacarle una foto al voto o un video está prohibido, debido a que presuntamente podría tomarse como un delito electoral, al ser un posible medio de prueba para estos actos.

Sin embargo, si decidiste abstenerse al voto o anular el voto, recuerda que no es lo mismo; al anular el voto, un ciudadano muestra que no está de acuerdo con ninguna propuesta de candidato o con el cómo se llevó a él proceso electoral.

¿Es lo mismo no votar o anular el voto?

Un voto nulo, de acuerdo con el capítulo III en el artículo 334, es, "aquel expresado por un elector en una boleta que depositó en la urna, sin haber marcado ningún cuadro que contenga el emblema de un partido político o de una candidatura independiente" y "cuando el elector marca dos o más cuadros sin existir coalición entre los partidos cuyos emblemas hayan sido marcados".

Además, cuando el elector marque en la boleta dos o más cuadros y exista coalición o candidatura común entre los partidos cuyos emblemas hayan sido marcados, se indica, que "el voto contará para el candidato de la coalición y se registrará por separado en el espacio correspondiente del acta de escrutinio y cómputo de casilla, conforme lo establecido en el artículo 156 y 165 de la presente Ley".

Ahora, si vas a votar, en el artículo 91, se expresa, que "se contará como voto válido la marca que haga el elector en un solo recuadro en el que se contenga el emblema o el nombre de un candidato independiente, en términos de lo dispuesto por la Ley".

Al intentar realizar una consulta en la página del Instituto Nacional Electoral (INE), sobre si está prohibido tomar fotos o grabar durante el sufragio, no se muestra a la ciudadanía el reglamento de elecciones y aparece una leyenda donde se lee, "No encontramos lo que buscas, está página no está disponible".

Sin embargo, en redes sociales del INE, se han publicado imágenes donde hace referencia, que "una boleta es un voto", "un ciudadano, una ciudadana un voto", y se explica que no importa si se cruza uno o dos o los tres logros de los partidos en coalición, es un solo voto para elegir candidatura elegida.

Recuerda, que la participación electoral, es decir, el que acudan los guerrerenses a sufragar un voto en elecciones, es parte del desarrollo y continuar con la democracia; el votar, es la oportunidad que tienen los guerrerenses de elegir a sus representantes, según las consideraciones de cada ciudadano, para mejorar la calidad de vida de los habitantes y sobre todo, definir el rumbo de la sociedad.