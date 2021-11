El único pacto es con el pueblo: Evelyn Salgado a Obispos

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda aclaró que su gobierno "no negociará en lo oscuro" con nadie y pidió sumar esfuerzos en la estrategia de seguridad que se aplica a nivel estatal.

Lo anterior en respuesta a las peticiones que han hecho el Arzobispo de Acapulco, Leopoldo González y el Obispo de Chilpancingo, Salvador Rangel de dialogar con grupos delincuenciales.

"No. Mi respuesta es y será 'no'. El diálogo siempre va a ser con el pueblo de Guerrero. No pueden existir ese tipo de pactos en lo oscurito. Los pactos son con el pueblo y de frente", abundó la gobernadora la tarde este jueves.

Señaló que "por cuestiones de agenda" no se han podido reunir con el obispo pero dijo estar dispuesta a hacerlo "como con cualquier guerrerense".

Dijo respetar su punto de vista y pidió "respeto a las instituciones, a la estrategia y al trabajo de la Guardia Nacional, de la Marina y todas las instancias".

Salgado Pineda dijo que la estrategia es trabajar de manera coordinada con las dependencias y con el pueblo. Aseguró que "el fuego no se puede apagar con fuego" y señaló que la estrategia es "más inteligencia que fuerza". Salgado Pineda aseguró que en las últimas semanas se ha reforzado la seguridad en puntos específicos "sin descuidar" el resto del estado.

Sobre la realización del Paseo del Pendón y la Feria de Chilpancingo que regularmente reúnen a miles de personas, la gobernadora señaló que aún se evalúa su vialidad debido al Covid.

Y es que si bien en Guerrero ha ido a la baja la tendencia, reconoció que en países europeos hay un repunte. "No debemos confiarnos ni bajar la guardia", recalcó.

"Estamos haciendo evaluaciones y en unos días se dará a conocer la decisión final. Aún no se ha decidido", aclaró.

Cuestionada sobre los vehículos que se pusieron en venta, anunció que se firmará un convenio para que el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) suba a su plataforma las características de las unidades y tener una mayor posibilidad de venta.

Confirmó que ha tenido pláticas con algunos diputados para definir el proceso para la venta de la residencia del Gobierno del Estado en Polanco, en la Ciudad de México, que "ya se puede vender" y el mecanismo para la hacer lo propio con Casa Acapulco.

Además, adelantó que se harán trámites para la venta de otras propiedades del Gobierno del Estado como algunas casas en Chilpancingo.